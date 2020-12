Kolęda w kościele i sieci

Na coroczne spotkanie z księdzem twarzą w twarz, po nadchodzących świętach Bożego Narodzenia nie ma szans. W reżimie sanitarnym, wprowadzonym na czas pandemii koronawirusa, innej decyzji, jak tej o odwołaniu kolędy, trudno się było spodziewać. Co zamiast niej? Na pewno modlitwa, choć niewykluczone, że pojawią się kolejne pomysły, które znajdą uznanie wśród duchownych i wiernych.

W Kurii Gliwickiej, której podlega większość zabrzańskich parafii decyzja o rezygnacji z duszpasterskich odwiedzin zapadła już 16 października. Nie znaczy to, że ich harmonogramy powinny trafić do kosza. – Rekomendujemy msze święte kolędowe, będące spotkaniem w szerszym gronie, kilkunastu, kilkudziesięciu rodzin, które w określonym terminie miały przyjąć u siebie księdza. Będą okazją do wspólnej modlitwy i śpiewania kolęd. By dopełnić tradycji, w niektórych kościołach rozdane zostaną specjalne zestawy dla parafian. Będzie w nich treść modlitwy, z rekomendacją, by odmówić ją w domu oraz poświęcona kreda i mirra. Ta pierwsza, by napisać na drzwiach znany wszystkim skrót błogosławieństwa, druga, z instrukcją obsługi, do uczczenia święta Trzech Króli – tłumaczy ks. Krystian Piechaczek, rzecznik Kurii w Gliwicach.

W parafii pw. św. Anny wierni zostaną zaproszeni, zgodnie z rekomendacją biskupa, do udziału w mszach kolędowych. – Harmonogram opublikujemy, jak co roku, tuż po Bożym Narodzeniu – mówi ks. prałat, Grzegorz Skop, proboszcz parafii.

Niewykluczone, że będą parafie, w których, mimo ograniczeń wywołanych pandemią, nie braknie tradycyjnych rozmów o wszystkim: kondycji Kościoła w Polsce, sytuacji politycznej, zdrowiu, dzieciach i wnukach. – Pewnie będą księża, którzy zaproponują wiernym spotkania online, w większej grupie, kilku rodzin. Biorąc pod uwagę fakt, że do zdalnego działania przyzwyczailiśmy się kilka miesięcy temu, to realne rozwiązanie – dodaje ks. Krystian Piechaczek.