Dla naszych kochanych dzieci

Jeśli chcecie swoim pociechom, waszym siostrzeńcom i bratankom, waszym wnukom i chrześniakom, złożyć życzenia z okazji ich święta, służymy stronami Nowin Zabrzańskich!

Piszcie do nas na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.pl. Na maile czekamy przez najbliższe dziesięć dni, do niedzieli, 30 maja, do godz.23.00! Oczywiście życzenia możecie zilustrować zdjęciami Waszych ukochanych dzieci.

Życzenia opublikujemy w wydaniu Nowin Zabrzańskich, które trafi do kiosków już za dwa tygodnie, wyjątkowo w środę, 2 czerwca.