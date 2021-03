Kilometr dla rowerzystów

Rowerowe drogi w Zabrzu wydłużą się o ponad kilometr. Tym razem nowa trasa powstanie wzdłuż ulicy Gdańskiej, na odcinku między aleją Wojciecha Korfantego a wjazdem do Szkoły Podstawowej nr 25 . Ma być gotowa w ciągu 6 miesięcy, do września. Koszt przedsięwzięcia to 625 tys. zł.

Prace, wykonane przez Drogomax sp. z o.o. z Tarnowskich Gór, będą prowadzone w dwóch etapach. Najpierw powstanie krótszy odcinek ścieżki, od ulicy Franciszkańskiej do alei Wojciecha Korfantego, liczący ok. 435 m. Później rozpocznie się budowa trasy o długości ok. 605 m, biegnącej od ulicy Franciszkańskiej do szkoły.