Kibicujemy Joasi w Masterchefie

24-letnia Joanna Gawłowska z Zabrza wystartuje w najnowszej serii programu kulinarnego Masterchef. Pierwszy odcinek już w tą niedzielę, 6 września, o godz. 20.00 w TVN.

- Mam 24 lata i na co dzień wychowuję 3,5 letniego syna Oskara. Pasję do gotowania odkryłam, gdy wracając po ośmiu godzinach z pracy się okazało, że kuchnia to miejsce, które mnie relaksuje! Rodzinie moje potrawy zawsze smakowały, więc zdobyłam się na odwagę i zgłosiłam się do programu, żeby moje umiejętności oceniły wielkie autorytety kulinarne. MasterChef to marzenie do spełnienia. Teraz zaczęłam pracę we wspaniałej, śląskiej restauracji w Makoszowach, i mam nadzieję, że udział w programie pomoże mi piąć się po szczeblach kulinarnej kariery – mówiła zabrzanka.

