Zabrzańscy policjanci pilnowali, by 11-tonowa butla z tlenem dotarła bezpiecznie do Śląskiego Centrum Chorób Serca. Wjechała do niego wąską ulicą Jagiellońską. W szpitalu, słynącym z transplantacji serca i płuc, również ustawiono łóżka przeznaczone dla pacjentów z COVID-19.