Jagiellońska obok sztolni zamknięta dla aut

Most nad Bytomką, w ciągu ul. Jagiellońskiej, zostanie zamknięty dla ruchu kołowego. Kierowcy nie będą mogli przejeżdżąć tamtędy, między ulicami Miarki i Niedziałkowskiego. Powodem zamknięcia jest „Ekspertyza stanu technicznego wraz z określeniem nośności użytkowej mostu nad rzeką Bytomką w ciągu ul. Jagiellońskiej”, wykonana w maju 2021 r. Uznano w niej, że w związku z przedawaryjnym stanem technicznym obiektu drogowego zachodzi konieczność wyłączenia go z ruchu kołowego. 26 czerwca 2021 r. most zostanie zamknięty. Ruch pieszy po chodnikach na obiekcie zostanie utrzymany. Zamknięcie potrwa do czasu budowy nowego obiektu mostowego.