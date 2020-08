Hotel na sprzedaż

Wystarczy mieć niespełna 5 milionów złotych, by kupić reprezentacyjny budynek w samym sercu Zabrza. Po raz kolejny na sprzedaż wystawiony jest dawny Hotel Admiralspalast, a po II wojnie światowej – hotel Prezydent, Przodownik i Monopol. Cena za obiekt z działką o powierzchni 0,0445 ha – 4 miliony złotych netto. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków ruchomych województwa śląskiego. Na sprzedaż wystawił go właściciel – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych.

To jeden z najbardziej znanych i charakterystycznych budynków w Zabrzu. Jego budowa trwała cztery lata, od roku 1924. Był oddawany do użytku etapami: 22 maja 1926 roku uruchomiono Piwiarnię Bawarską, w październiku 1926 roku zostało uruchomione pierwsze piętro, na którym mieściła kawiarnia, restauracja oraz sala balowa na 500 osób. Ogród na dachu hotelu z kręgiem tanecznym dla 350 gości, został oddany do użytku 25 grudnia 1927 roku.

Oferty na zakup budynku można składać do 16 października.