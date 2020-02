Grypa zaatakowała Zabrze

Pustki w przedszkolach i szkołach, a w przychodniach długie kolejki. Grypa rozhulała się na dobre. Tak źle dawno nie było, choć w statystkach sytuacja nie wygląda dramatycznie. Według liczb jest nawet lepiej niż w analogicznym okresie rok temu. Trudno w to uwierzyć każdemu, kto próbował umówić się na wizytę do lekarza.

Ci, którzy spróbowali często słyszeli komunikat, że na razie się nie da, że spotkanie w przychodni lepiej odłożyć na później. – Liczba rejestrujących się osób jest znacznie większa niż zwykle. Dawno nie było takiego tłoku. W większości chorują dzieci. Przyczyna jest prosta – przebywają w dużych skupiskach, gdzie o zarażenie znacznie łatwiej. Grypa to choroba wirusa, rozprzestrzenia się drogą kropelkową – mówi pediatra Aneta Sacher.

W jednym z zabrzańskich przedszkoli, w centrum miasta na zajęcia przychodzi połowa podopiecznych. W innych frekwencja nie jest lepsza. – Z czterech grup utworzyliśmy dwie. Część nieobecnych dzieci zostaje w domu profilaktycznie. Rodzice boją się zachorowania – wyjaśnia dyrektor.

Ale profilaktycznie dzieci przychodzą również do lekarza. Tymczasem to duży błąd. – Jeśli mamy małych pacjentów z katarem, a rodzice tłumaczą, że na badanie przyszli, by zapobiec chorobie, to właśnie zrobili odwrotnie: wystawili swojego syna lub córkę na większe ryzyko. W przychodniach krążą wirusy. Trudno, żeby było inaczej, gdy grypa osiąga swoje apogeum. Zamiast bez powodu umawiać się z lekarzem, lepiej stosować się do zaleceń, które pomogą uniknąć choroby. To zdecydowanie zdrowsze – dodaje Aneta Sacher.

W styczniu grypę zdiagnozowano u 2697 zabrzan, w lutym u 3186. Rok temu, w tym samy czasie, w naszym mieście chorowało 4430 i 5020 osób. Z danych Sanepidu w Gliwicach wynika więc, że na razie nie tak łatwo poddajemy się wirusowi. – Oczywiście statystyka przestawia sytuację do połowy lutego. Trudno jednak zakładać, że liczba zachorowań dorówna tej z ubiegłego roku. Wirus od początku roku dopadł w sumie 5883 zabrzan, zaś w ubiegłym, do końca lutego 9450. Widać dużą różnicę – mówi Hanna Nabrdalik, zastępca dyrektora Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gliwicach.

Dlaczego statystyka rozjeżdża się z rzeczywistością: pustkami w placówkach oświatowych i tłumami w przychodniach? – Za nami już dwa tygodnie ferii. W tym czasie dzieci chorują mniej, bo zazwyczaj nie spędzają czasu w dużych grupach. Poza tym kolejki do lekarzy wydłużają ci, którzy wcale nie powinni w nich stać. Katar to nie powód, by umawiać się na wizytę. Od kilku dni, znacząco przybywa jednak tych, których wirus rzeczywiście zaatakował – mają wysoką gorączkę, złe samopoczucie, kaszel i katar. Teraz przyrost w statystyce będzie pewnie lawinowy – mówią w jednej z zabrzańskich przychodni.

Apogeum zachorowań na grypę przypada zazwyczaj w lutym i marcu. W Śląskim Centrum Chorób Serca, od kilku dni leczony jest pacjent z jej świńską odmianą. Podejrzenia lekarzy, że to AH1N1 właśnie się potwierdziły się. Mężczyzna, mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego, podłączony został do ECMO, aparatury wspomagającej oddychanie.

Co zrobić, by uniknąć grypy? Zalecenia od lat się nie zmieniają. – Przede wszystkim trzeba często i starannie myć ręce, mydłem lub środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu. Należy ubierać się odpowiednio do pogody, dużo pić, zdrowo się dożywiać no i szczepić. W Zabrzu to ostatnie zrobiło o połowę mniej osób niż w Gliwicach – dodaje Hanna Nabradalik.

