Grube portfele w Radzie Miasta

Który z miejskich radnych zarobił w 2020 roku najwięcej, a kto ma największe oszczędności? Komu najbardziej opłaca się obecność w Radzie Miasta? Jak co roku zaglądamy do portfeli radnych, bo ich oświadczenia majątkowe za 2020 rok właśnie trafiły do Biuletynu Informacji Publicznej.

Najzasobniejszymi radnymi w zabrzańskiej Radzie Miasta po raz kolejny są Janusz Bieniek oraz Damian Trześniewski, a także Łucja Chrzęstek – Bar. Wszyscy reprezentują klub Skuteczni dla Zabrza. Na znaczne poprawienie sytuacji materialnej nie może też narzekać Sebastian Dziębowski.

Łucja Chrzęstek-Bar zarobiła w ubiegłym roku około 200 tysięcy złotych – na umowę o pracę i zlecenia – ponad 122 tys. zł, 41 tys. z innych źródeł oraz ponad 32 tys. diety radnego. Przewodnicząca RM ma oszczędności w wysokości 205 tys. oraz 15 tys. zł na indywidualnym koncie IKE, a także 10 tysięcy euro i 8 tys. dolarów. Wartość domu o powierzchni 460 m kw. radna wycenia na milion złotych; ma też dwa mieszkania, 64 m kw, warte 120 tys. zł oraz drugie, o powierzchni 48 m kw, wart 117 tys. zł. Przewodnicząca jest też właścicielką gospodarstwa rolnego, o powierzchni 5,5 ha. Spłaca kredyt hipoteczny, do spłaty ma ponad 80 tys. zł.

Janusz Bieniek zgromadził oszczędności w wysokości 13 tysięcy złotych i prawie 60 tys. euro, ma także akcje spółek giełdowych, obligacje oraz jednostki funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 600 tys. Radny posiada dom o powierzchni 172 m kw., za 650 tys. zł, mieszkanie, 180 m kw., za 445 tys. zł, gospodarstwo rolne, warte ponad 58 tys. zł oraz działkę budowlaną, 1084 m kw., wartą 140 tys. zł. W ubiegłym roku zarobił 80 tys. zł z umowy o pracę i 25 tys. zł diety radnego. Jeździ toyotą rav4 z 2011 roku.

Damian Trześniewski jest współwłaścicielem sklepu i spółki Bar Leśny. Ma 131 tys. zł oszczędności, dom o pow. 157 m kw., za 550 tys. zł, oraz mieszkanie, 80 m kw., za 230 tys. zł. Łączne przychody radnego z tytułu działalności gospodarczej wyniosły ponad 1,1 mln zł, a dochód – ponad 140 tys. zł. Ponad 27 tysięcy przyniosła mu dieta radnego. Radny jeździ audi A5 z 2015 roku. Spłaca kredyt hipoteczny, do spłaty ma jeszcze ponad 84 tys. franków.

Agnieszka Rupniewska, liderka Koalicji Obywatelskiej, jest prezesem firmy Energomaster. Zarobiła w niej w 2020 roku 247 tys. zł. Dostała też 21 tys. diety radnej i 12 tys. za umowy cywilnoprawne. Radna ma 285 tys. zł oszczędności i żadnych kredytów do spłacenia.

Bycie radnych bardzo poprawiło sytuację materialną Sebastiana Dziębowskiego, wiceprzewodniczącego RM. W ubiegłym roku zarobił na umowę o pracę, m.in. jako kierownik kina Roma 58 tys. zł, oraz niespełna 27 tys. zł diety radnego. Radny wpisał też do oświadczenia samochód BMW X1 z 2021 roku, za – uwaga – 36 tysięcy złotych. Tylko gdzie można kupić ten rocznik w takiej cenie?

Kamil Żbikowski z Lepszego Zabrza zgromadził 73 tys. zł oszczędności. Ma dom, o powierzchni 170 m kw, warty 620 tys. zl, oraz 2 mieszkania spółdzielcze – 63 m kw, warte 240 tys. zł oraz 36 m kw. za 135 tys. zł. W ubiegłym roku zarobił na etacie 82 tys. zł i 21 tys. zł diety radnego. Jeździ oplem vectrą z 2003 roku oraz citroenem C1 z 2009 roku. Nie ma zaciągniętych żadnych kredytów.