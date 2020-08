Górnik odprawił Jagiellonię

Początek meczu to wyraźna przewaga zabrzan. W 13. minucie po krótkim rzucie rożnym i dośrodkowaniu Nowaka niecelny strzał głową oddał Bochniewicz. Chwilę później do siatki trafił Jimenez, ale skrzydłowy Górnika znalazł się na wyraźnym spalonym. Jednak już po kilkudziesięciu sekund zabrzanie objęli prowadzenie. Do odbitej piłki dopadł w polu karnym Bartosz Nowak i strzelił nad wychodzącym bramkarzem gości. Górnicy prowadzili grę, ale w ostatnim kwadransie pierwszej połowy oddali inicjatywę. W 31. minucie goście stanęli przed wyśmienitą okazją do wyrównania. Niepilnowany Makuszewski ściął do środka, jego strzał odbił Chudy, a dobitkę Puljicia na linii bramkowej zatrzymał Gryszkiewicz. Dwie minuty później napastnik Jagiellonii doprowadził do wyrównania.

Druga połowa rozpoczęła się niemrawo. W 56. minucie gola głową strzelił Gryszkiewicz, ale nie został on uznany ze względu na faul obrońcy zabrzan. 5 minut później, w 61. minucie doskonałym podaniem za linię obrony gości popisał się Manneh, a Jimenez pokonał Dziekońskiego. Górnik podkręcił tempo i chwilę później trzeciego gola zdobył Bochniewicz. W końcowych minutach paść mogła czwarta bramka dla gospodarzy, ale piłkę zmierzającą do siatki po strzale Jimeneza i interwencji Dziekońskiego wybił obrońca gości. Górnik pokonał Jagiellonię Białystok czym udanie zainaugurował nowy sezon rozgrywkowy.