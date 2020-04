Gorące Nowiny o trudnych czasach epidemii

Czasy są trudne, w związku z czym ciekawych tematów nam nie brakuje. Kolejny numer Nowin Zabrzańskich, który dziś trafił do kiosków, po raz kolejny zdominował temat koronawirusa. Piszemy o tym, jak Zabrze sobie radzi w trudnych czasach, o wspaniałych akcjach pomocowych i ludziach, którzy się w nie angażują. Przeczytacie u nas m.in.:

-Komunie we wrześniu, Wielkanoc w domach - Wiele wskazuje, że w tym roku maj nie będzie czasem pierwszej komunii świętej, a Wielkanoc modlitewnych spotkań w kościołach. Powód oczywisty i od kilku tygodni ten sam – pandemia koronawirusa. Biskupi swoimi decyzjami dołączają bowiem do apelujących o pozostanie w domu. Dlatego trzecioklasiści przystąpią do sakramentu prawdopodobnie we wrześniu, a w święta świątynie będą puste.

- Nowy żłobek dla 40 dzieci – Kolejny budynek po hucie Donnersmarcka, przy ulicy Niedziałkowskiego 2 wkrótce będzie miał nowych lokatorów. Tym razem uroczych, ruchliwych i hałaśliwych, czyli dzieci od 1. do 3. roku życia. Trwa adaptacja nieruchomości do potrzeb żłobka. Zgodnie z planem miała się zakończyć w maju, ale jak wszystko i ten termin jest teraz niepewny. Oczywiście z powodu koronawirusa.

- Krzysztof Drukuje przyłbice – To przykład, jak młoda firma potrafi odnaleźć się w tym trudnym dla wszystkich okresie. Zabrzański start-up Krzysztof Drukuje skrzyknął znajomych i zorganizował druk przyłbic medycznych na drukarkach 3D. Dzięki jego działaniom udało się już wydrukować, złożyć i przekazać potrzebującym 600 przyłbic, kolejnych 300 jest w trakcie przygotowywania.

- Badają COVID – 119 w Zabrzu - Kardio – Med Silesia – Śląski Park Technologii Medycznych kilka dni temu uruchomił laboratorium, w którym przeprowadzane są testy na obecność COVID -19. Jest jedną z trzech placówek w Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, która je wykonuje.

- Kibice pomagają ratownikom - Kibice Górnika Zabrze zbierają pieniądze na wsparcie ratowników medycznych. Zbiórka trwa m.in. na portalu zrzutka.pl. Pomagają też na wiele innych sposobów.

- Dobre gesty nie wejdą nam w krew - Prof. Marek Szczepański z Uniwersytetu Śląskiego sytuację w Polsce, w pandemii koronawirusa określa mianem „miłości w czasach zarazy”. Prowadzony przez niego bilans pozytywnych i nikczemnych zachowań jest na korzyść tych pierwszych. Niestety, zdaniem wybitnego socjologa dobre odruchy nie wejdą nam w krew. – Chciałbym, by prometejskie postawy były stałe, ale za dużo widziałem, by w to wierzyć – mówi Nowinom Zabrzańskim.

Wydostać Bruna z Doliny Cieni - Bruno Muschalik zaginął najbardziej jak się da. Bez śladu. 9 sierpnia 2015 roku bliscy słyszeli go ostatni raz. Telefonował z Indii, kraju, który był celem jego życiowej podróży, takiej przed wejściem w dorosłość. Wszystko, co później o nim wiadomo, to informacje przekazywane przez świadków. 22 marca skończył 29 lat. Rodzice, Alina Muschalik i Piotr Muschalik wierzą, że żyje. Wśród wielu zaginionych w dolinie Parvati, jest najdłużej poszukiwaną osobą, na razie jednym z cieni, którym to miejsce zawdzięcza swoją drugą, potoczną nazwę – Dolina Cieni.

- Na rowerze i przed mikrofonem - Jest młodym obiecującym kolarzem z grupy Accent Racing Team, najmłodszym w historii komentatorem Eurosportu Polska i popularyzatorem zdrowego stylu życia. Karol Dziambor ma dopiero 18 lat i uczy się w zabrzańskim Liceum Katolickim.