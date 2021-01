Gorące Nowiny w środku zimy

Za oknem zima. To idealny moment, by w ciepłym miejscu, przy kawie, poczytać gorące Nowiny Zabrzańskie. Zobaczcie, o czym dziś piszemy.

- Jakie podwyżki w 2021 roku? - To będzie drogi rok. Pieczywo, paliwo, prąd, konta w banku – to tylko niektóre produkty i usługi, które mogą podrożeć w 2021 roku. Na szczęście jest także szansa na kilka obniżek cen.

- Zabrzan o 1000 mniej - Znamy już statystyki demograficzne, dotyczące Zabrza w 2020 roku. W ubiegłym roku liczba mieszkańców naszego miasta znowu zmalała, i to o ponad 1000 osób – wynika z danych Urzędu Miasta.

- Zapomniane historie z Zabrza - Jest jednym z założycieli strony historia-zabrza.pl i profilu o tej samej nazwie. Zbiera pamiątki i historie o naszym mieście. Andrzej Dutkiewicz od 30 lat mieszka w Niemczech, ale z Zabrzem związany jest od urodzenia.

- Nadal będę pracować na rzecz mieszkańców - Po 30 latach z Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu żegna się jego dyrektor, Alina Nowak.

- Matka z pękniętą aortą urodziła dziecko - Dla lekarzy z Zabrza nie ma rzeczy niemożliwych. Dwie równoczesne operacje – cesarskiego cięcia oraz rozwarstwionej aorty przeprowadzono na Oddziale Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Centrum Chorób Serca. W operacji brali udział kardiochirurdzy z Zabrza oraz ginekolodzy-położnicy ze Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

- To był rudny rok dla Górnika- 2020 to był trudny rok dla Górnika Zabrze, ale ostatecznie klub zamknął go na 5 miejscu w tabeli Ekstraklasy. Na stronie internetowej zespołu opublikowano mnóstwo ciekawostek z minionych 12 miesięcy.