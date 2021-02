Gorące Nowiny w środku zimy

Dzień dobry w ten zimowy czwartek. Od rana w kioskach rozgrzewamy Nowinami. O czym dziś piszemy? - Ceny mieszkań ostro w górę! Dobra wiadomość dla posiadaczy nieruchomości i sprzedających, gorsza – dla tych, którzy planują zakup mieszkania. Mimo pandemii ceny nieruchomości w Zabrzu wystrzeliły w górę. Jeszcze kilka lata temu można było kupić mieszkanie za 2500 zł za m. kw., a zdarzały się nawet jeszcze tańsze okazje. Dziś średnia cena ofertowa oscyluje w granicy 4 tys. zł za metr kwadratowy.

Mniej ciepła do mieszkań i miejskich obiektów – Awaria w zabrzańskiej elektrociepłowni Fortum, która dostarcza ciepło do 23 tys. gospodarstw domowych w Zabrzu. Firma zapewnia, że nie spowoduje ona przerw w dostawach ciepła, ale będą one zmniejszone.

Na straży świat się nie kończy – 22 lutego, po 4 latach kierowania Państwową Strażą Pożarną w Zabrzu, ze stanowiskiem komendanta pożegna się Kamil Kwosek.

Restauratorzy zwolnieni z koncesji? – Zabrzańscy przedsiębiorcy, prowadzący restauracje, puby, bary prawdopodobnie nie będą płacić koncesji za sprzedaż alkoholu spożywanego w ich lokalach.

Nauczyciele do szczepienia – Szczepienia nauczycieli ruszą jutro, 12 lutego. Ilu zabrzańskich skorzysta z okazji i zdecyduje się na przyjęcie preparatu AstraZeneca, nie wiadomo. Do danych nie mają dostępu nawet miejscy urzędnicy. Choć chcieliby. Dyrektorzy szkół i przedszkoli deklarują natomiast, że zainteresowanie jest duże.

Historia Zabrza - Sześć ofiar wybuchu w kopalni Królowa Luiza – To opowieść o katastrofie, której ślad istnieje na cmentarzu parafialnym kościoła Franciszka w Zaborzu. Znajduje się tam nagrobek z lakonicznym napisem ”Zginęli tragicznie na kopalni w roku 1937” i miejsce po dawniej tablicy.

Publikujemy też plakat piłkarza Górnika, Dawida Kudły