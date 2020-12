Gorące Nowiny od rana w kioskach

Jutro od rana w kioskach nowy numer Nowin Zabrzańskich. Opisujemy m.in. wstrząsającą historię o zabrzance z Rokitnicy, która przez 10 miesięcy szukała taty. Znalazła go na cmentarzu w Tarnowskich Górach. Został pochowany z mężczyzną, za którego pogrzeb rodzina nie chciała zapłacić. Teraz kobieta zbiera pieniądze na ekshumację i przeniesienie zwłok do Zabrza.

Co jeszcze w Nowinach?

- Nowa prezes ZSM - Rada Nadzorcza wybrała nową prezes Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W poniedziałek stanowisko objęła Teresa Krzysztof, która dotąd była członkiem zarządu i kierowniczką działu organizacyjno – samorządowego.

- Córka dostała całą galaktykę - To się nazywa kosmiczny prezent! Zabrzanin Krzysztof Papiński, właściciel firmy Krzysztof Drukuje, zajmującej się drukiem 3D, postanowił zrobić niezwykły prezent dla córki z okazji jej 4 urodzin, które dziewczynka obchodziła 29 listopada.

- Kupmy Idze wózek - 12-letnia Iga Wawrzynkiewicz ma już komfortowy wózek. Gdy 3 tygodnie temu pisaliśmy o zbiórce pieniędzy na jego kupno, brakowało prawie połowy potrzebnej kwoty, czyli około 9 tys. zł. Dziękujemy Wam, Czytelnicy za wsparcie.

- Potną Wojciecha, zlikwidują linię - Przemysłowy zabytek przemysłowej historii Zabrza wkrótce zniknie z powierzchni ziemi. Most Wojciecha w Biskupicach, gdzie rozładowywano transporty piasku ma być zezłomowany. Razem z nim do przeszłości przejdzie ostatni, 44-kilometrowy odcinek linii kolei paskowej, wiodący od Kopalni Piasku w Kotlarni, przez Pyskowice, Przezchlebie do Zabrza – Biskupic. Prace ruszą w grudniu, a czytelnicy Nowin Zabrzańskich biją na alarm. Wśród nich Katarzyna Florjańska, która, jak inni, chce ocalenia tego fragmentu postindustrialnego dziedzictwa Zabrza.

- Przedwojenni potentaci z Makoszów - Wiecie, że już ponad 100 lat temu w Makoszowach był tartak? Obecnie na jego terenie znajdują się tylko zarośla i śmieci, resztę zajęła autostrada. O samym tartaku mało kto pamięta, a szkoda! Bo w czasach swojej świetności dawał pracę ponad 50 osobom, a niektórym z nich dał szansę na całkiem niezły zarobek.

- Będzie praca dla skazanych - Jak wygląda epidemia koronawirusa za murami więzienia na Zaborzu? Z jakimi ograniczeniami muszą mierzyć się osadzeni? Czy wreszcie powstanie hala produkcyjna, w której więźniowie będą mogli pracować? Odpowiada ppłk Dorota Wyląg, dyrektor Zakładu Karnego przy ul. Janika.