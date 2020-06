Gorące Nowiny już w kioskach

Najnowszy numer Nowin już w kioskach. Będzie co czytać! Zobaczcie sami, co przygotowaliśmy! Kaci wśród medyków? - W salach wykładowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego panują feudalne stosunki. Zamiast średniowiecznej relacji pan – chłop, jest równie krzywdząca: wykładowca – student. Tak wynika z relacji uczących się w Zabrzu i Katowicach. O swoich doświadczeniach opowiedziały w sieci setki studentów. Mówią o poniżaniu jako codziennej normie, fatalnych warunkach zdobywania wiedzy i zawodowego doświadczenia, mobbingu, molestowaniu. Sytuacja jest trudna do zrozumienia z dwóch powodów: trwa od lat, a kaci – tak niektórych nauczycieli nazywają studenci – przed nazwiskiem mają „prof.”.

Zwierzęcy Świat w Makoszowach - Oficjalnie wystartowało już MiniZoo w Makoszowach. Działa pod nazwą AnimalWorld, można umawiać się na zwiedzanie, a nawet zorganizować tam niewielkie imprezy plenerowe dla dzieci.

FCC odwołało się od wyników śmieciowego przetargu - Firma FCC odwołała się od wyniku przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od zabrzan. Bo wynik był dla niej niekorzystny – lepszą ofertę złożyła spółka Alba. Co teraz zrobi miasto? Czy FCC po raz kolejny dostanie zamówienie w wolnej ręki?

Absolutorium dla prezydent Zabrza - Sesja Rady Miasta, podczas której głosowano wotum zaufania oraz absolutorium dla prezydent Zabrza, w związku z wykonaniem budżetu za 2019 rok, z pewnością przejdzie do historii. Była rekordowa z trzech powodów: prawie tysiąc stron zajął przygotowany przez rządzących raport o stanie miasta, Małgorzata Mańka-Szulik streszczała go ponad 3 godziny, radni obradowali 10 godzin. Poza gorącą dyskusją o kondycji Zabrza, odsyłającą jej uczestników na Kubę, emocjonująco było również wokół projektu uchwały, określającego nową stawkę za odbiór odpadów komunalnych.

Stadion inwestuje w kryzysie - Jak spółka Stadion przetrwała trudny czas koronawirusa, gdy najpierw nie było meczów Ekstraklasy, a teraz są, ale z ograniczonym dostępem dla kibiców? Jak duża lukę w budżecie spowodowała pandemia? Ile kosztuje roczne utrzymanie Areny Zabrze i kto za to płaci? Odpowiada Tadeusz Dębicki, prezes spółki Stadion w Zabrzu.

