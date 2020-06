Gorące Nowiny już w kioskach

Gorący numer Nowin Zabrzańskich od rana w kioskach! O czym tym razem piszemy?

Szkoły tylko zdalnie, 3 przedszkola otwarte

W tym roku szkolnym dzieci nie wrócą już do szkół. Kształcenie na odległość zostało, decyzją ministra oświaty, przedłużone do 26 czerwca. A co z maturą i egzaminami ósmoklasisty? Czy nasze szkoły są gotowe na ich przeprowadzenie? I kiedy otwarte zostaną przedszkola?

Robot zamiast pielęgniarki

Autonomiczny system asystujący w szpitalach zakaźnych – tak nazywa się projekt budowy robota, który będzie mógł m.in. pomagać personelowi medycznemu i wspierać na przykład leczenie chorych na koronawirusa. Pomysł powstał na Politechnice Śląskiej w Zabrzu.

Wieża ciśnień przykryta kopułą

Wieżę ciśnień przy ul. Zamoyskiego, remontowaną od kilku miesięcy. Dziś powinna już wieńczyć kopuła. Wkrótce, bezpośrednio pod nią, powstanie nowoczesna wystawa o węglu.

Międzynarodowa zamiast gimnazjum

Budynek dawnego Gimnazjum nr 12 znowu przyjmie pod swój dach uczniów. Będą to dzieci z Międzynarodowej Szkoły Językowej.

W 4 oczy – Czarny charakter Jacek Beler.

Historia zabrzańskiego browaru, który kończy 160 lat

plakat Pawła Bochniewicza w ramach akcji Kibicujemy Naszym.