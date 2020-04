Gorące Nowiny już w kioskach

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Nowin. Same gorące tematy. Przeczytacie u nas m.in.:

- Nie ma zwolnień przez koronawirusa - Nie ma gwałtownego wzrostu bezrobocia w Zabrzu. Na razie oficjalnie pracę straciło 4 pracowników sieci odzieżowej Camaieu, która ma swój sklep w Platanie oraz 2 zabrzan – pracowników kasyna w Bytomiu, prowadzonego przez Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe.

- Trójka DRUKUJE przyłbice - III Liceum Ogólnokształcące uruchomiło produkcję przyłbic ochronnych. Powstają na drukarkach 3 D. Akcję #TrojkaAgainstCOVID19 zainicjował uczeń klasy III, Paweł Kurzelowski.

- Przemoc, broń i narkotyki – tak działali pseudokibice Górnika – Pseudokibice Górnika Zabrze zajmowali się m.in. rozbojami, wymuszeniami, handlem narkotykami. Zdaniem policji siłą przejęli kontrolę nad półświatkiem w Zabrzu, Gliwicach i Bytomiu. Kto nie chciał się podporządkować, był terroryzowany. Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Okręgowego w Gliwicach akt oskarżenia wobec 17 osób.

- Miliony za śmieci - Do 8 maja miasto Zabrze czeka na oferty w przetargach na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci. Przetarg będzie obowiązywał przez 1,5 roku, do końca 2021 roku. W grę wchodzą duże pieniądze – szacunkowa wartość zamówienia to około 80 milionów złotych.

- W nocy bez świateł - Dobra zmiana na drogach. W najbliższych dniach sygnalizacje świetlne na terenie Zabrza będą przełączone w godzinach nocnych, od godz. 22.00 do godz. 6.00 w tryb żółte-migowe.

- System przetrwa walkę z koronawirusem - Szpital Miejski w Zabrzu nie jest w chórze opłakujących obecną sytuację służby zdrowia. Ma kombinezony, maseczki, respiratory. Dr Mariusz Wójtowicz, prezes spółki mówi, że ich działania były prewencyjne i jeszcze przed nadejściem epidemii do Polski w Biskupicach zrobili konieczne zakupy.

- Poradnia bez pacjentów – Strach przed koronawirusem dokonał tego, co dotąd wydawało się niemożliwe – opustoszył poradnię kardiologiczną Śląskiego Centrum Chorób Serca. Z 300 pacjentów, którzy codziennie zapełniali jej korytarze, teraz jest ich teraz 30. Zaledwie 10 proc. zwyczajowej kolejki. A to nie najlepiej, bo zawał jest bardziej śmiertelny niż COVID-19.

- Jest też plakat w ramach akcji Kibicujemy naszym