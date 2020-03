Gorące Nowiny już w kioskach!

Dzisiejszy numer Nowin jest pełny arcyciekawych tematów. O czym piszemy?

- Byłem w oblężonej twierdzy – Adam Kurbiel od prawie 10 lat jest wśród oskarżonych o korupcję w górnictwie. Końca procesu nie widać. Były wiceprezydent Zabrza modli się, by go doczekać.

- Negocjacje z FCC zostały zawieszone – Miasto ma kłopot. Zawiesiło negocjacje z firmą FCC, na temat zamówienia z wolnej ręki, na okres 3 miesięcy, dotyczącego wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Kto będzie wywoził nasze śmieci?

- Zabrze w czasie epidemii – Takiego stanu zagrożenia dawno nie było. Od poniedziałku, 16 marca, przez 2 tygodnie będą zamknięte placówki oświatowe oraz wyższe uczelnie w całym kraju. Koronawirus dotarł na Śląsk, do Zabrza na razie nie. Ale również na Zabrze epidemia wywiera wpływ.

-Czy Ikea rozpocznie inwestycję w Zabrzu? - Ikea odchodzi od budowania potężnych handlowych. A takie miało powstać na Zaborzu. Co w związku z tym stanie się z zabrzańską inwestycją?

- Okienka niezgody – Przy ulicy Kempki 13, zarządca budynku – Spółka Restrukturyzacji Kopalń – wymieniła okienka piwnicze. Inwestycja nie podoba się jednemu z lokatorów. I to z wielu powodów. Twierdzi, że to remont schodów powinien być priorytetowy. Podobno można na nich stracić zęby.

- Setki niezapłaconych alimentów – Statystki, także zabrzańskie, dotyczące osób uchylających się od płacenia alimentów są przygnębiające. Od 1 stycznia do 4 marca policja wszczęła 137 postępowań wobec tych, którzy przez 3 miesiące ich nie regulowali. W minionym roku wszystkich było 725. Co roku do Funduszu Alimentacyjnego, wypłacającego pieniądze w zastępstwie nierzetelnych obywateli, trafia około tysiąca wniosków zabrzan. Rekordziści bywają zadłużeni na 200 tys. zł.

- Geopark w glinianym wyrobisku – W Grzybowcach, za trzy lata powstanie park, w którym można będzie wejść w głąb Ziemi. Zajmie miejsce po dawnej cegielni. Na tym jednak nie kończą się atrakcje, które ma gwarantować mieszkańcom. Teren wokół dwóch zbiorników wodnych, znajdujących się obok, zamieni się w rekreacyjny. Koszt realizacji całego przedsięwzięcia to prawie 9,5 mln zł.

- Publikujemy też plakat Jesusa Jimeneza.

Zapraszamy do lektury!