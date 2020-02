Gorące Nowiny już w kioskach!

Wiecie, że dawny budynek szpitala, przy ulicy Wyciska, od wielu lat egzystujący bez pacjentów i lekarzy, ma nowego właściciela? Śląski Uniwersytet Medyczny po koniec ubiegłego roku sprzedał go za 3 mln zł i złotówkę netto. To czołówkowy materiał dzisiejszego, papierowego wydania Nowin Zabrzańskich. Warto też przeczytać inne artykuły:

Za darmo porady dla ofiar przestępstw

Przed nami kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od 21 do 28 lutego 2020 r. każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną w sądach i prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych.

Zaśpiewają dla Marysi

Znów jest okazja, by pomóc 6-letniej Marysi Ziółkowskiej. I to nie jedna, lecz dwie. 29 lutego można będzie pośpiewać do mikrofonu, a 1 marca zagrać w piłkę nożną pod dachem. Dochód z imprez zostanie przeznaczony na leczenie zabrzanki. Marysia od roku walczy z glejakiem mózgu.

Nowe fabryki zamiast kopalni?

Zabrzańska strefa ekonomiczna jest wypełniona w 75%. Jak zapewniał niedawno Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., do końca roku prawdopodobnie uda się sprzedać pozostałe działki. Gdzie wtedy będą mogli lokować swoje zakłady na terenie Zabrza kolejni inwestorzy? Jednym z pomysłów jest „Projekt Makoszowy”.

Grypa zaatakowała Zabrze

Pustki w przedszkolach i szkołach, a w przychodniach długie kolejki. Grypa rozhulała się na dobre. Tak źle dawno nie było, choć w statystkach sytuacja nie wygląda dramatycznie. Według liczb jest nawet lepiej niż w analogicznym okresie rok temu. Trudno w to uwierzyć każdemu, kto próbował umówić się na wizytę do lekarza.

Nowy szef w Romie

Kino Roma ma nowego kierownika. Został nim Sebastian Dziębowski, zabrzański radny. Wcześniej przez wiele lat placówką, podlegającą Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, kierował inny radny, Tomasz Olichwer, który pod koniec ubiegłego roku został posłem.

Stawiamy na dzielnicowych

Inspektor Dariusz Kopeć kieruje Miejską Komendą od ponad roku. Zwolennik ewolucji, czyli spokojnego wprowadzania zmian ma już pierwszy sukces na swoim koncie: w 2019 r. o 7 proc. spadła w Zabrzu pospolita przestępczość, czyli ta, która zabrzańskim policjantom przysparza najwięcej pracy.

Publikujemy też pożegnalny plakat Borisa Sekulića, który przechodzi do Chicago Fire.

