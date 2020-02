Gorące Nowiny już w kioskach

Nowe Nowiny Zabrzańskie już w kioskach. Przeczytacie w nich m.in.:

-Hałda w Biskupicach dymi i śmierdzi

Hałda w Biskupicach nie przestaje dokuczać mieszkańcom dzielnicy. Po jej wielkim gaszeniu, w 2006 r., nieustannie się pali. Na szczęście nie tak intensywnie. Ponad 10 lat temu, tam gdzie pojawiał się ogień, temperatura przy powierzchni sięgała 700°C. Dziś tylko 70. Niewykluczone jednak, że problemem znów trzeba będzie się kompleksowo zająć.

Tyle miejsc, ilu przedszkolaków

4,8 tys. miejsc czeka na 3 – latki w zabrzańskich przedszkolach. To tyle, ile jest dzieci, które we wrześniu 2020 roku powinny zacząć naukę i zabawę pod okiem nauczycieli. Rekrutacja, od kilku lat wyłącznie elektroniczna, rusza 2 marca. 15 kwietnia rodzice dowiedzą się, czy ich syn lub córka trafią do wybranej placówki.

-Politechnika w elicie polskich uczelni

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, od ponad 20 lat w Zabrzu, w czerwcu będzie świętował swoje ćwierćwiecze. Jubileusz przypadł w wyjątkowym dla uczelni czasie – wejścia do elitarnej grupy wyższych uczelni w kraju. Politechnika Śląska jest wśród 10 najlepszych, którym przyznano przywilej wykonywania badań, w wybranych przez siebie obszarach. Korzyści z tego są dwie: duże pieniądze na ich przeprowadzenie oraz wyższa jakość kształcenia.

-Zabrzanie przekazali 3 miliony organizacjom pozarządowym

Od poniedziałku ruszy gorący okres składania zeznań podatkowych. Ilu podatników rozlicza się w Zabrzu? Jaka część robi to elektronicznie? Ile czasu czeka się na zwrot podatku i od czego to zależy? Ilu zabrzan wspiera organizacje pozarządowe 1% swojego podatku? Odpowiada Marek Schuetz, kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej Urzędu Skarbowego w Zabrzu.

Indie- kraina zapachów, kolorów i ostrej kuchni

Odbył już cztery podróże do Azji i ciągle mu mało! Zabrzanin Łukasz Kowalkowski od lat jest zafascynowany Indiami. Właśnie wrócił z kolejnej wyprawy do tego kraju, podczas której zwiedzał niezwykłe zabytki w jego południowej części, był też kilka dni w Katmandu.

- jest też plakat Szymona Matuszka