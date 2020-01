Głosuj na Luizę

Cudze chwalimy, swego nie znamy? Pora to zmienić. Sztolnia Królowa Luiza bierze jest w rankingu najlepszych atrakcji dla dzieci, prowadzonym na stronie www.dzieckowpodrozy.pl. 10 miejsc z największą ilością głosów otrzyma kampanię promocyjną, a ci, którzy na nie zagłosują bilety do rekomendowanych przez siebie placówek. No to do dzieła! Głosujcie na Luizę!

Sztolnię Królowa Luiza mogą zwiedzać dzieci od 6 roku życia (młodsze mogą zwiedzać podziemia Kopalni Królowa Luiza). Temperatura pod ziemią wynosi około 16 stopni Celsjusza, więc nie trzeba obawiać się zimna. Trasa ma długość około 1,5 km, a jej przejście zajmuje około 3 godzin.

