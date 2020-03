Geopark w glinianym wyrobisku

W Grzybowcach, za trzy lata powstanie park, w którym można będzie wejść w głąb Ziemi. Zajmie miejsce po dawnej cegielni. Na tym jednak nie kończą się atrakcje, które ma gwarantować mieszkańcom. Teren wokół dwóch zbiorników wodnych, znajdujących się obok, zamieni się w rekreacyjny. Koszt realizacji całego przedsięwzięcia to prawie 9,5 mln zł.

Geopark zajmie 9 ha, przy ulicach Na Lesie i Ujęcie. Będzie podzielny na dwie części: północną i południową. Pierwsza ma pełnić funkcje edukacyjne, druga zostanie przeznaczona do wypoczynku. – Wyrobisko jest pozostałością po cegielni. Chcemy, by do jego wnętrza można było zjeść schodami. Na dole ustawione zostaną tablice pokazujące geologiczną historię Ziemi oraz informujące o tym, jak dawniej wykorzystywano glinę. Ostatnia wzmianka o grzybowickiej cegielni pochodzi z 1864 r. Prace związane z udostępnieniem wyrobiska, ze względu na bezpieczeństwo przyszłych zwiedzających, na pewno nie będą łatwe. Z tego powodu chcemy, by były prowadzone pod nadzorem osób z wiedzą i doświadczeniem w branży górniczej. Atrakcją tej części parku na pewno stanie się również górka saneczkowa, jednocześnie pełniąca rolę punktu widokowego – mówi Dominka Cymorek z Biura ds. Inwestorów Urzędu Miasta.

Wokół zbiorników wodnych staną ławki i leżaki, powstaną ścieżki dla pieszych, rowerzystów i rolkarzy, zbudowane zostaną pomosty.

Geopark ma być gotowy w listopadzie 2023 r. Na razie trwają przygotowania do przetargu na jego zaprojektowanie i wykonanie. Prawdopodobnie zostanie ogłoszony na początku kwietnia. Większość kwoty, czyli 85 proc. z 9,5 mln zł pochodzi Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, reszta to wkład własny miasta. Umowę w tej sprawie podpisano w lipcu 2019 r. Pierwsze roboty powinny ruszyć pod koniec roku.