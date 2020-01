Gaja w komórce czekała na śmierć

Wstrząsająca historia z Mikulczyc. Właściciel 11-letniej suczki Gai, rasy doberman, może zostać oskarżony o zaniedbania, które ostatecznie doprowadziły do śmierci zwierzęcia.

Zabrzański oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez mieszkańca Mikulczyc, właściciela suczki Gaja. – Zgłoszenie w tej sprawie dostaliśmy od osoby fizycznej. Suczka, w momencie odbierania jej właścicielowi, była w stanie krytycznym. Okazało się, że w maju ubiegłego roku uległa wypadkowi, po którym nie udzielono jej żadnej pomocy. Nieudzielnie pomocy prawdopodobnie doprowadziło do jej paraliżu. Kiedy przestała chodzić właściciel zamknął ją w komórce. Nie była w stanie się ruszać, przez co miała odleżyny. W chwili jej odbioru jej stan był krytyczny. Weterynarz po jej przebadaniu zadecydował zdecydował o uśpieniu zwierzęcia – mówił „Nowinom” Michael Bizuk, społeczny inspektor zabrzańskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami W Polsce. – Wiadomo, że czasami właściciele zwierząt nie mają możliwości lub pieniędzy, by odpowiednio się nimi zaopiekować. Wtedy jednak można zwrócić się do nas o pomoc, której postaramy się udzielić w miarę możliwości, a nie doprowadzać do tak skrajnego cierpienia.

W zawiadomieniu do prokuratury zabrzański TOZ powołuje się na zapisy Ustawy o Ochronie Zwierząt. Podkreśla utrzymywanie psa w niewłaściwych warunkach bytowania, nieudzielanie opieki weterynaryjnej, długotrwałe utrzymywanie w stanie nieleczonej choroby, rażące zaniedbania wobec zwierzęcia, co spowodowało powstanie rozległych urazów i chorób. Doprowadziły one ostatecznie do śmierci zwierzęcia.