Ktoś jeszcze nie pomógł Marysi Ziółkowskiej w powrocie do zdrowia? Dziś (8.01.) jest kolejna okazja, by to zrobić.

Salon fryzjerski Kochan Włosy, przy ulicy Niedziałkowskiego 19 cały dzisiejszy utarg przekaże na leczenie dziewczynki. Zabrzanka ma guza mózgu, a terapia w Niemczech, jedyna dająca nadzieję na pokonanie nowotworu, jest kosztowna. Jeśli lubicie łączyć przyjemne z pożytecznym, zafundujcie sobie nową fryzurę i pomóżcie Marysi!