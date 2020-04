Fortum pomaga szpitalowi

Do Szpitala Miejskiego w Zabrzu trafi nowoczesne urządzenie do intubacji – tak zwany fiberoskop intubacyjny – z dodatkowym osprzętem: oświetleniem LED oraz kontenerem do sterylizacji. Dzięki temu wzrosną możliwości ratowania życia pacjentów z koronawirusem. Zakup został sfinansowany przez Fortum.

„COVID-19 to choroba atakująca układ oddechowy. Zakupione przez nas urządzenie będzie służyć pacjentom z najcięższymi przypadkami, którzy nie mogą samodzielnie oddychać. Cieszymy się, że możemy w tych trudnych czasach pomóc mieszkańcom Zabrza oraz personelowi medycznemu Szpitala Miejskiego” – powiedziała Izabela Van den Bossche, wiceprezes ds. komunikacji, City Solutions, Fortum.

Fiberoskop intubacyjny służy zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych u pacjentów w stanach zagrożenia życia. Dzięki niemu, lekarz dokładnie widzi miejsce wprowadzenia rurki intubacyjnej oraz może łatwiej i bezpieczniej przeprowadzić zabieg. Jest to ważne w sytuacjach niespodziewanych, kiedy liczą się sekundy.