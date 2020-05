Filmowcy uwielbiają areszt

Skoro Śląsk jest dobrym miejscem dla filmowców, to Zabrze również. Tak uważają organizatorzy pierwszej edycji plebiscytu Śląska Lokacja Filmowa. O miano najlepszej walczy 30, z całego województwa. Wśród nich jest Dom Muzyki i Tańca. Jednak w naszym mieście i tak bezkonkurencyjny, i poza konkursem, jest nieczynny Areszt Śledczy. By wejść do niego z kamerą, trzeba poczekać. W kolejce stoją m.in. ekipy realizujące dwa seriale dla ogólnopolskich telewizji.

- Plebiscyty organizujemy pierwszy raz i od razu szyki pokrzyżował nam koronawirus. Już w maju nasze czteroosobowe jury miało ogłosić finałową piątkę, z której mieszkańcy województwa wybraliby najlepsze miejsce, godne miana planu filmowego. Z powodu sytuacji epidemicznej wstrzymaliśmy jednak werdykt, bo naszym celem, równie ważnym jak pomoc filmowcom, jest promocja nominowanych miejsc. Skoro teraz nie można ich odwiedzać, poczekamy na lepszy czas, by osoby chcące głosować w plebiscycie na własne oczy przekonały się o walorach pięciu, wskazanych przez jury – mówi Partycja Młynarczyk, kierownik Silesia Film Commission, komisji filmowej, działającej w Silesia Film, która jest organizatorem konkursu.

Termin głosowania na 5 lokacji zostanie ogłoszony, niewykluczone, że w wakacje. Trzeba mieć nadzieję, że w tym wąskim gronie znajdzie się zabrzański nominat – Dom Muzyki i Tańca. Już teraz jednak można oglądać w Zabrzu to, co filmowcy cenią w plenerze. – Od kilku lat tworzymy bazę miejsc, potencjalnych lokalizacji planów zdjęciowych. W Zabrzu, na naszej liście jest ich 9, choć wszystkie popularnością bije dawny Areszt Śledczy. By do niego wejść z kamerą, trzeba wykazać się cierpliwością. To cenny plan filmowy. Ekipa filmowa nikomu tam nie przeszkadza – dodaje Patrycja Młynarczyk.

Które miejsca w Zabrzu zasłużyły już więc, według Silesia Film Commission, by trafić na jej listę lokacji filmowych? To Zabytkowa Kopalnia Guido, kościół pw. św. Józefa, dworzec autobusowy i kolejowy, siedziba ZUS, Pomnik Braci Górniczej, Zandka oraz dom z charakterystycznymi oknami, w pobliżu ulicy Czołgistów oraz DMiT.