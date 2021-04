Pod eskortą do szpitala

Policjanci z zabrzańskiej drogówki uczestniczyli dziś w niecodziennej interwencji. Eskortowali pojazd, w którym znajdowała się 39-letnia kobieta przechodząca atak epilepsji i lecząca się w Gliwickim Centrum Onkologii. Mundurowi pomogli rodzinie jak najszybciej dotrzeć do szpitala.

Dziś rano zabrzańscy policjanci ruchu drogowego patrolujący DTŚ zauważyli toyotę, która przekroczyła dozwoloną prędkość. Samochód został zatrzymany do kontroli, okazało się, że kierująca toyotą 70-latka wiozła swoją 39-letnią córkę do Centrum Onkologicznego w Gliwicach. 39-latka leczy się tam od dłuższego czasu. Tego dnia sytuacja była poważna, ponieważ przechodziła właśnie atak epilepsji, dlatego jak najszybciej musiała znaleźć się w szpitalu. Policjanci sierż. Paweł Jędraszko oraz st.sierż. Przemysław Rytych natychmiast podjęli decyzję o eskortowaniu chorej do szpitala w Gliwicach.