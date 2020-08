Edward Gierek z twarzą Kuby

Jak wyglądał młody Edward Gierek? Jak 12 – letni zabrzanin, Kuba Partuś. Tak przynajmniej będzie w filmie Michała Węgrzyna, pokazującym fragment biografii I sekretarza KC PZPR, który uchylił żelazną kurtynę i wpuścił do Polski odrobinę zachodniego blichtru. Na tym jednak zabrzańskie akcenty historycznej produkcji się nie kończą. Młodszą siostrę Edwarda zagrała młodsza siostra Kuby Partusia, 6 – letnia Ola.

- Dla naszych dzieci i dla nas pobyt na planie był wspaniałą przygodą. Ich dzień zdjęciowy trwał kilka godzin, sceny był kręcone w Katowicach. Prawdopodobnie odegrali te, które według scenarzysty mogły się rozegrać w rodzinie Edwarda po śmierci jego ojca. Zaimponowała nam organizacja pracy w ekipie, jej samowystarczalność. Mieli wszystko, czego trzeba człowiekowi do normalnego, w miarę wygodnego życia. Kubie szczególnie spodobał się barobus, samochód serwujący posiłki – opowiada Sylwia Partuś, mama aktorskiej pary.

Do filmu, pokazującego 12 lat z życia Edwarda Gierka, od 1970 do 1982 r. Kuba trafił dzięki rekomendacji Teatru Nowego. Na jego deskach, od 2 lat gra w „Opowieści wigilijnej”. – Syn ma aktorskie zacięcie, twierdzi, że ten zawód wybierze. Uczył się tańca, śpiewu, gra na gitarze i uczestniczy w zajęciach grupy teatralnej „Jak w ulu”, działającej w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1. O istnieniu Edwarda Gierka i o tym, kim był dowiedział się przed rozpoczęciem zdjęć. Postać go zainteresowała. Ola jest za mała, by opowiadać jej o najnowszej historii Polski, na planie zrobiła jednak furorę – reżyser chwalił ją pod niebiosa, bo świetnie uporała się ze swoim zadaniem, mimo że w przeciwieństwie do brata, nie ma żadnego aktorskiego doświadczenia. Kuba i Ola nie uczestniczyli w castingu. Decyzja o ich udziale w filmie zapadła po rozmowie ze mną. Produkcji wystarczyły zapewnienia, że dzieci są otwarte, odważne i przebojowe – mówi Sylwia Partuś.

Edwarda Gierka, ówczesnego I sekretarza gra Michał Koterski. Aktor przytył do tej roli 17 kg i na fotografiach, po charakteryzacji bardzo przypomina partyjnego dygnitarza z lat 70. Oprócz niego, w obsadzie jest wiele innych gwiazd. Filmową żoną głównego bohatera jest Małgorzata Kożuchowska, a na ekranie (premiera jest zaplanowana na jesień 2021 r.) pojawią się także Jan Frycz, Ewa Ziętek, Rafał Zawierucha, Antoni Pawlicki, Maciej Zakościelny, Cezary Żak.

Edward Gierek urodził się 6 stycznia 1913 roku, we wsi należącej dziś do Sosnowca. Po śmierci ojca, w wypadku w kopalni, rodzina wyemigrowała do Francji, a Edward, jako komunistyczny działacz, przeniósł się do Belgii. Pobyt na emigracji, znajomość języka francuskiego zyskały mu przychylność zachodniej prasy i wizerunek człowieka otwartego na świat, gdy 20 grudnia 1970 r. został I sekretarzem.

Od władzy odsunięto go po strajkach latem 1980 r. W stanie wojennym, na polecenie generała Wojciecha Jaruzelskiego, został zatrzymany w swoim domu w Ustroniu przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu i milicjantów. Był internowany w ośrodku koło Koszalina. Przetransportowano go tam śmigłowcem. Zmarł 29 lipca 2001r., na pylicę płuc, której nabawił się podczas pracy w kopalniach.