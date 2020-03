e-Nowiny bez wychodzenia z domu

Jeśli chcecie otrzymać elektroniczne wydanie Nowin Zabrzańskich, by bez wychodzenia z domu, dowiedzieć się co dzieje się w mieście, możecie zamówić, bezpośrednio u nas, e-wydanie Nowin. Koszt 2,5 zł brutto. Zainteresowani powinni na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.pl wysłać maila z hasłem: „Proszę o e-wydanie Nowin Zabrzańskich”. My, mailem zwrotnym, wyślemy numer konta na który należy przelać opłatę. Po jej pojawieniu się na naszym koncie, e-wydanie aktualnych Nowin przesyłać będziemy w piątek, 27 marca, od godz. 9.00.