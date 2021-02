Dzielnicowa obsuwa wyborcza

Wybory do rad dzielnic, które powinny odbyć się w marcu, zostaną przesunięte. Prawdopodobnie odbędą się dopiero po wakacjach, we wrześniu.

Kadencja obecnych rad dzielnic upływa w marcu. Po jej zakończeniu automatycznie wygasa mandat obecnych radnych. Jedynie zarządy rad będą mogły jeszcze pracować przez kolejne 6 miesięcy. – W marcu wybory na pewno się nie odbędą, w mojej ocenie nie ma już na to szans, patrząc na kalendarz wyborczy. Po prostu, biorąc pod uwagę obowiązujące terminy, nie można przygotować wyborów w ciągu jednego miesiąca. Dlaczego? Wciąż pracuje doraźna komisja Rady Miasta do spraw nowych dzielnic i statutu miasta. Zajmuje się m.in. pomysłem radnych, by wydzielić nową dzielnicę – Śródmieście. I tak naprawdę to od tempa jej prac zależy, kiedy uda się przeprowadzić wybory. Dopiero po zakończeniu tych ustaleń projekt nowej uchwały trafi do Rady Miasta, a potem jeszcze zmienione przepisy musi zatwierdzić nadzór prawny wojewody.

Realnie wydaje mi się, że wybory odbędą się dopiero po wakacjach – mówi Łucja Chrzęstek – Bar, przewodnicząca Rady Miasta. – Naciskam na te komisje, rozmawiam z jej przewodniczącym,

Sebastianem Markischem, ale niewiele więcej mogę w tej sprawie zrobić.

Jednym z członków komisji, która ma ustalić granice dzielnic, wprowadzić dzielnicę Śródmieście i zmienić statut miasta, jest Kamil Żbikowski z Lepszego Zabrza. – Propozycja wydzielenia nowej dzielnicy to pomysł rządzącej koalicji. My staramy się podejść do tego zdroworozsądkowo i tonować ich niektóre pomysły. Jeśli chodzi o pracę komisji – najwięcej do powiedzenia ma jej przewodniczący, to od niego zależy tempo naszych działań. Gdyby chciał, projekt byłby już dawno zaopiniowany. A jeśli chodzi o opóźnienie wyborów – ich organizacja jest w gestii prezydent miasta.

I rzeczywiście, najbardziej konkretnie o wyborach do rad dzielnic wypowiada się Sebastian Markisch, przewodniczący komisji: W przyjętym harmonogramie prac komisji wybory do rad dzielnic zaplanowane są na wrzesień. Musimy dopracować zmiany w statucie miasta, uzgodnić planowane zmiany w podziale miasta na dzielnice. Rozmawiamy nie tylko o wydzieleniu dzielnicy Śródmieście, ale także podziałach dzielnic Centrum Północ i Południe oraz wydzieleniu Zaborza Poremby. Na szczęście obecny statut przewiduje takie rozwiązanie i daje zarządom możliwość pracy pół roku po zakończeniu kadencji. Poza tym obecna sytuacja epidemiologiczna nie sprzyja organizacji wyborów w najbliższym czasie. Chcemy wprowadzić możliwość głosowania przez internet, jak choćby w budżecie partycypacyjnym, wtedy będziemy pewni, że wybory we wrześniu na pewno uda się przeprowadzić.