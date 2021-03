Dysleksja nie zwalnia z nauki

Kiedy możemy podejrzewać, że dziecko ma dysleksję? Jak wtedy z nim pracować? Odpowiada Mariola Gumkowska, psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Czym jest dysleksja?

Dysleksja z definicji to specyficzne trudności w czytaniu, ale w potocznym języku pod tym terminem rozumie się również specyficzne trudności w pisaniu. Występuje u osób o prawidłowym rozwoju umysłowym, które są objęte nauczaniem. Trudności te nie wynikają z wady wzroku, słuchu czy uszkodzeń neurologicznych.

A z czego?

To są tzw. parcjalne deficyty rozwojowe. Dziecko np. dobrze widzi, ale ma kłopot z analizowaniem tego, co widzi, z różnicowaniem podobnych kształtów, mylą mu się podobne literki. Dziecko dobrze słyszy, ale ma kłopot z analizą słuchową. Słysząc wyraz, nie potrafi podzielić go na głoski. Nie potrafi połączyć głosek w jedno słowo. Ma kłopot z rozróżnieniem słów podobnych np. półka i bułka. Takie dzieci mają kłopot z odtwarzaniem graficznym kształtu.

Jakiego procenta dzieci dotyczą te problemy?

Według szacunków światowych i europejskich od 10 do 15 procent dzieci ma problemy z dysleksją, dysgrafią czy dysortografią. Głęboką dysleksję ma od 2 do 4 % dzieci.

Kilka lat temu była moda wśród rodziców na zwalanie wszystkich problemów szkolnych dzieci na dysleksję.

Powodem zgłaszania się do diagnozy pod kątem dysleksji jest często uzyskanie opinii do egzaminów – ósmoklasisty czy matury. Jeśli uczeń ma stwierdzone specyficzne trudności w uczeniu się, ma np. inne kryteria oceniania pracy, a na egzaminie ósmoklasisty dodatkowo wydłużony czas pisania i zaznaczanie odpowiedzi na arkuszu zadań, co pozwala na uniknięcie pomyłek przy przenoszeniu odpowiedzi. Jeżeli pismo ucznia jest nieczytelne, możliwe jest pisanie egzaminu na komputerze – nie uda się jednak w ten sposób zmniejszyć liczby błędów, na co niektórzy liczą, bo programu korygującego wtedy nie ma. Należy jednak podkreślić, że powodem diagnozy przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu powinna być przede wszystkim chęć pomocy dziecku w rozwinięciu tych umiejętności.

Jak pracować z takimi dziećmi?

Jeżeli są to trudności związane z pisaniem, pracuje się na bazie zasad ortograficznych i uczy się dziecka ich stosowania. Musimy pamiętać o tym, że w programach szkolnych jest mało czasu na takie ćwiczenia. Dzieci, które mają trudności w pisaniu, wymagają stosowania dodatkowych ćwiczeń. By nie tylko nauczyć zasady teoretycznie, ale i pokazać, jak działa ona w praktyce. Jeżeli mówimy o trudnościach w czytaniu, praca będzie polegać na zachęcaniu i wspólnym czytaniu z dzieckiem, bawienie się książką, obcowanie z nią. W zależności od tego, co jest przyczyną dysleksji, zaleca się odpowiednie ćwiczenia, rozwijające słabsze umiejętności. Na przykład – jeśli problem to percepcja wzrokowa, zaleca się np. układanki, wyszukiwanie brakujących figur, porównywanie kształtów. Czyli takie zabawy, które rozwijają postrzeganie. Jeżeli problemem są umiejętności słuchowe, proponuje się zabawy, polegające na układaniu wyrazów z podanych głosek, na rebusach fonetycznych, układanie wyrazów w odpowiednich ciągach, na przykład taki, by kolejny wyraz zaczynał się od głoski, na którą kończy się poprzedni. Sposób ćwiczenia umiejętności zależy od tego, co wykazała diagnoza. Zaleca się takim uczniom, by uczęszczali w szkole na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Wtedy specjalista może te umiejętności usprawniać. Trenować to mogą też rodzice.

Od jakiego wieku można takie problemy diagnozować i nad nimi pracować?

Ryzyko specyficznych trudności w uczeniu się można zauważyć już u przedszkolaka, na podstawie obserwacji, jak dziecko funkcjonuje. Ryzykiem obarczone są dzieci z obciążonym wywiadem okołoporodowym, zakłóceniami, także te, które mają opóźniony rozwój mowy, kłopot z wypowiadaniem dłuższych czy trudniejszych słów (helikopter, kaloryfer), mylą określenia (przedwczoraj, pojutrze). Zwykle są to dzieci, które są też mniej zgrabne ruchowo, potykają się, mają kłopot z nauką jazdy na rowerze na 2 kółkach, są słabsze grafomotorycznie, nie lubią i nie potrafią rysować, mają problem z nauką wiązania sznurowadeł. Ale samą dysleksję stwierdza się dopiero u uczniów od czwartej klasy szkoły podstawowej. Przyjmuje się bowiem, że klasy I – III to etap uczenia się pisania i czytania i w tym czasie dziecko powinno opanować te umiejętności w takim stopniu, by umożliwił naukę innych przedmiotów w kolejnych klasach.

Na kim powinien spoczywać ciężar pracy z dziećmi z dysleksją? Na rodzicach, nauczycielach czy specjalistach?

To musi być wspólna praca, która zależy m.in. od głębokości zaburzeń. Gdy jest podejrzenie dysleksji, zabawy mogą wykonywać rodzice. Gdy jest podejrzenie o głębszym deficycie, powinni zająć się tym specjaliści, ale i rodzic musi pracować. Przy głębokich deficytach konieczna może być terapia indywidualna. Współpraca powinna trwać przez cały okres szkolny takiego dziecka.

Ciężko sobie wyobrazić w praktyce taką współpracę.

Różnie to bywa, często zależy to od zaangażowania wszystkich stron. Mamy również doświadczenia bardzo dobrej współpracy.

Czy dysleksja mija? Czy jest to głównie problem wieku szkolnego?

Dyslektykiem jest się do końca życia. Te trudności najbardziej są uciążliwe w okresie szkolnym, gdy są sprawdziany, dyktanda, egzaminy i poprawność pisania jest ważna. Potem pojawiają się ułatwienia, są komputery, poprawianie pisowni. Ponadto na przestrzeni lat objawy się zmieniają. Młodsi częściej mają problemy ze zmiękczeniami, przestawianiem, opuszczaniem liter. Dorośli będą robili głównie błędy ortograficzne. Podobnie jest z dysgrafią – czyli stroną graficzną pisania. To te dzieci, które, jak to się mówi, gryzmolą. Gdy dzieci piszą wolniej, to pisanie może być całkiem przyzwoite, gdy tempo wzrośnie – dziecko może mieć nawet problem z odczytaniem samego siebie.

To kolejna zmora dzieci i rodziców – dysgrafia.

Dotychczas w tej rozmowie używaliśmy tego potocznego rozumienia określenia dysleksja jako problemów w czytaniu i pisaniu. Jednak używając prawidłowej terminologii powinniśmy mówić generalnie o trzech formach trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksja czyli trudności w czytaniu, dysortografia, czyli trudności w pisaniu w zakresie poprawności ortograficznej oraz dysgrafia, czyli niski poziom graficzny pisma. Do specyficznych trudności w uczeniu się zalicza się poza tym dyskalkulię – problemy związane z uczeniem się matematyki. Nie wszyscy są zgodni, czy istnieje, ale na pewno są problemy z nauką matematyki. I mówimy tu o nauce na podstawowym poziomie, w najprostszych operacjach matematycznych. Takie dzieci mają problemy z samym pojęciem liczby, z szacowaniem wielkości czy odległości. Coraz częściej z takim problemem zgłaszają się uczniowie starsi, ze szkół ponadpodstawowych w obawie przed maturą – jednak ich trudności to często skutek braków w opanowaniu materiału z młodszych klas lub też dotyczą wyższych umiejętności matematycznych, a wtedy to nie jest dyskalkulia. Problem w liczeniu to czasem też brak treningu – za dużo rzeczy liczymy, korzystając z kalkulatora czy komputera.

Na co powinni zwracać uwagę rodzice małych dzieci w zakresie, o którym mówimy? Co powinno budzić ich niepokój?

Trzeba obserwować dziecko od małego. Pewne problemy można zauważyć w przedszkolu czy w klasie pierwszej – kłopot ze szlaczkami, które nie mieszczą się w linijkach, z nauką literek, dziecko nie umie rozplanować literek w liniach, nie radzi sobie z podziałem wyrazów na sylaby czy głoski, ma problem z wymową, to sytuacje, w których warto porozmawiać z nauczycielem dziecka i upewnić się, czy on też dostrzega te trudności. Ważne by nie wpadać niepotrzebnie w panikę – na początku wszyscy mają problemy, bo dopiero wchodzą w świat liter. Rozmowa z nauczycielem może rodzicowi pomóc w ocenie czy kłopoty dziecka odbiegają od typowych dla tego okresu nauczania. Jeśli rodzic czuje się zaniepokojony, może przyjść do poradni i skonsultować, czy dziecko jest na standardowym etapie uczenia się czytania i pisania czy też należy dodatkowo mu pomóc. Bywa też tak, że czasem deficyty dziecka w klasach I – III trudniej zauważyć, bo więcej pracy w domu poświęcamy na ćwiczenia w czytaniu i pisaniu, rodzice uczą się z dzieckiem, kontrolują zeszyty i poprawiają błędy – to sprawia, że dziecko jakoś sobie radzi, rekompensuje deficyty innymi umiejętnościami. W tych młodszych klasach jest też mniej pisania ze słuchu czy samodzielnego. Problemy nasilają się w klasie IV, gdy wzrasta tempo pisania i w zeszytach pojawia się mnóstwo błędów, a wtedy zaniepokojony rodzic przychodzi do poradni. Ale im szybciej, tym lepiej, bo wiadomo, że korzystniej jest zapobiegać niż leczyć.

Podsumowując – z dysleksją da się żyć, ale warto jak najszybciej ją zdiagnozować i pracować nad uzupełnianiem deficytów. Bo z egzaminów nie zwalnia.

To warto podkreślić – opinia o dysleksji z niczego w szkole nie zwalnia. Wręcz przeciwnie. Taka opinia jest zobowiązaniem do tego, że w danym zakresie trzeba wykonywać dodatkowe ćwiczenia. Takie dziecko wymaga dodatkowej pracy i ćwiczeń. Opinia pozwala na dostosowanie wymagań. To oznacza, że w zakresie poprawności pisania nauczyciele mogą zmodyfikować warunki oceniania i sprawdzania wiadomości. Ale nie mogą zmienić programu i powiedzieć na przykład, że dany uczeń nie musi pisać dyktand albo może zrobić dowolną ilość błędów. Ale by nauczyciel mógł stosować zmodyfikowane kryteria, musi widzieć pracę ucznia. Są poloniści, którzy spisują kontrakty z uczniami, które zobowiązują ich do systematycznej pracy.

DARIUSZ CHROST