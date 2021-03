W drodze do pracy zatrzymał podejrzanego

Szybka reakcja zabrzańskiego policjanta z Zespołu Wywiadowców zakończyła niebezpieczną jazdę pijanego kierowcy. 46-latek, który jechał „zygzakiem” po DK 88, miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Policjant ruszył za nim i uniemożliwili kierującemu dalszą jazdę.

Policjantem jest się przez całą dobę. Tym razem udowodnił to zabrzański policjant, który pełni służbę w Zespole Wywiadowców zabrzańskiej komendy. Policjant, jadąc do pracy zabrzańskim odcinkiem DK88, zauważył suzuki, które na prostym odcinku drogi nie potrafiło utrzymać toru jazdy. Wzbudziło to podejrzenia stróża prawa, dlatego ruszył za nim. Kiedy zrównał się z obserwowanym samochodem, kierującym okazał się znany mu osobiście 46-latek, którego w przeszłości zatrzymywał już za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości. Policjant nawiązał kontakt wzrokowy z kierującym, okazał mu odznakę i legitymację, po czym gestem nakazał 46-latkowi zatrzymanie się. Gdy suzuki zatrzymało się, mundurowy policjant wyczuł od siedzącego w środku mężczyzny silną woń alkoholu. Kierujący suzuki 46-latek nie ukrywał, że spożywał alkohol.

Po przyjeździe na miejsce patrolu gliwickiej drogówki i przebadaniu mężczyzny na zawartość alkoholu okazało się, że 46-latek miał w organizmie blisko 2 promile. Nieodpowiedzialny kierowca został zatrzymany, a za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem.