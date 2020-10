Trwa Ogólnopolski Tydzień Kariery 2020. W tym roku odbywa się on pod hasłem „DoradzaMY – zawodowo, WybieraMY – odlotowo”.

OTK to coroczne działanie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspomagania drogi każdego człowieka do edukacji, zawodu, pracy i kariery. Koordynatorami działań w ramach OTK są: Szkoła Podstawowa Nr 15 oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu.

Co zaplanowano?

- SEMINARIUM „Możliwości wykorzystywanych platform prowadzenia zajęć online. Zalety i wady z punktu widzenia nauczyciela. Psychologiczne aspekty nauczania i pracy zdalnej” Adresaci: doradcy zawodowi Termin: 21.10.2020, godz. 1000 Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu Organizator: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu

- ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO 1. Webinarium – sposoby poszukiwania zatrudnienia na współczesnym rynku pracy Adresaci: uczniowie szkół średnich Termin: 23.10.2020, godz. 0930 – 1100 Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z doradcami zawodowymi PUP Zabrze, tel. 32 277- 90- 09 lub orlak@pupzabrze.pl, nawrot@pupzabrze.pl 2. Indywidualne porady edukacyjno-zawodowe Adresaci: uczniowie klas VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych Termin: 19 i 20.10.2020, godz. 1000 – 18 00 Organizator: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Zabrzu (ul. 1-go Maja 12) Oferty pracy dorywczej i sezonowej. Do dyspozycji uczniów będzie doradca zawodowy. W związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr 32 271-05-37 (mck.zabrze@ohp.pl) lub do wcześniejszego uzgodnienia terminu spotkania. 3. Indywidualne porady edukacyjno-zawodowe Adresaci: uczniowie wszystkich typów szkół Termin: 22.10.2020, godz. 1000 – 1400 Organizator: Cech Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu (ul. Wolności 330) Do dyspozycji uczniów będzie Specjalista ds. pracowników młodocianych, który udzielać będzie informacji o praktycznej nauce zawodu. W związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr 32 271-11-80 lub do wcześniejszego uzgodnienia terminu spotkania.

- e-KALEJDOSKOP ZAWODÓW Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych będą mogli zapoznać się w Internecie z zawodami kształconymi w zabrzańskich szkołach ponadpodstawowych. Szczegóły będą podane na stronach www koordynatorów.

- KONKURSY Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursach z zakresu zawodoznawstwa i przedsiębiorczości. Zwycięzcy otrzymają cenne nagrody. Regulaminy konkursów zostaną przesłane bezpośrednio do placówek i szkół. 1. Konkurs plastyczny „Kto uważnie słucha porad, ten doskonale wybiera , jak będzie wyglądała jego zawodowa kariera” Adresaci: Dzieci w wieku 5-9 lat (przedszkolaki oraz uczniowie klas I – III szkoły podstawowej) Termin realizacji: 19.10 – 20.11.2020 Organizatorzy: – Przedszkole nr 12 w Zabrzu -Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu 2. Konkurs plastyczny pod hasłem: „Zawodowe karykatury” Adresaci: Uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych Termin realizacji: 19.10 – 20.11.2020 Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu 3. Konkurs literacki pod hasłem: „Wybieram odlotowo! Reklama wymarzonego zawodu” Adresaci: Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych Termin realizacji: 19.10 – 20.11.2020 Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu 4. Konkurs literacki pod hasłem: „Wybieram odlotowo! Przyszłość to miejsce, w którym zamierzam spędzić resztę mojego życia.” Adresaci: Uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych Termin realizacji: 19.10 – 20.11.2020 Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu 5. Konkurs fotograficzny pt.: „Świat zawodów, wczoraj – dzisiaj – jutro” Adresaci: Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych Termin realizacji: 19.10 – 20.11.2020 Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu 6. Konkurs multimedialny „Świat zawodów rzemieślniczych, wczoraj – dzisiaj – jutro” Adresaci: Uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych Termin realizacji: 19.10 – 20.11.2020 Organizatorzy: – Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu – Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu – Cech Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu 7. Miejski konkurs „Zawodowe potyczki” Adresaci: Uczniowie klas III szkół podstawowych Termin realizacji: zgłoszenie konkursowe do 12.11.2020, zmagania konkursowe: 18.11.2020 Organizator: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Janusza Korczaka w Zabrzu W konkursie biorą udział reprezentacje szkół (maksymalnie trzech uczniów). O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. Regulamin oraz dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora: http://www.sp8zabrze.szkolnastrona.pl w zakładce Konkursy.