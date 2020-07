Dobre Nowiny już są!

Mamy dla Was dobre nowiny: po pierwsze, Nowiny Zabrzańskie są już w kioskach, po drugie przekażemy Wam wiele pozytywnych informacji:

* o nowym, czynnym już rondzie na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Roosevelta

O długim czekaniu, by skręcić w lewo z ulicy Piłsudskiego, w ulicę Roosevelta wreszcie można zapomnieć. Od 20 lipca kierowcy poruszają się po nowym rondzie. Jego budowa zakończyła modernizację ulicy Piłsudskiego. Wcześniej przejazd po jej wybrukowanej i zdeformowanej nawierzchni w wielu budził obawy o stan samochodu.

* o policjantach, którzy na rowerach pojechali do Gdańska, by pomóc choremu koledze

Takiego wyniku można zazdrości, przede wszystkim należy pogratulować! Asp. szt. Jordan Kowalczyk, kierujący pracą dzielnicowych w II komisariacie i mł. asp. Piotr Dębicki, do niedawna również zabrzański policjant, pełniący obecnie służbę w Mikołowie dojechali na rowerach z Zabrza do Gdańska w 20 godz. 58 min. i 15 sek. Trasę 548 km pokonali 18 lipca. Dziś mają podwójną satysfakcję: sprostali wyzwaniu i pomogli koledze, choremu na białaczkę. Ich wyczyn to akt solidarności z funkcjonariuszem potrzebującym wsparcia oraz zachęta dla innych, by finansowo pomogli policjantowi w walce z chorobą.

*o honorowych zabrzanach, których jest coraz więcej

Kilka dni zabrzańscy honorowi dawcy krwi zostali uhonorowani nową, komfortową siedzibą. Miejski oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic przeniósł się z terenu szpitala Klinicznego nr 1 do nowej siedziby przy ulicy Wolności 265 – 269. Zmianę już widać – w mieście przybyło chętnych, by dzielić się najcenniejszym lekiem. I jak wszędzie dominują wśród nich młodzi. To bardzo dobra wiadomość, bo dowodzi, że i u nas rośnie społeczeństwo obywatelskie.

*o Aquariusie, który wychodzi z kwarantanny

Z kwarantanny wychodzi Zabrzański Kompleks Basenowy Aquarius! Od jutra, 24 lipca, częściowo czynny będzie Kopernik. Dla spragnionych wody dostępny jest także obiekt przy placu Krakowskim. Wciąż obowiązują jednak zasady, mające minimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem.