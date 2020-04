Dobre gesty nie wejdą w krew

Prof. Marek Szczepański z Uniwersytetu Śląskiego sytuację w Polsce, w pandemii koronawirusa określa mianem „miłości w czasach zarazy”. Prowadzony przez niego bilans pozytywnych i nikczemnych zachowań jest na korzyść tych pierwszych. Niestety, zdaniem wybitnego socjologa dobre odruchy nie wejdą nam w krew. – Chciałbym, by prometejskie postawy były stałe, ale za dużo widziałem, by w to wierzyć – mówi Nowinom Zabrzańskim.

Kupił pan już papier toaletowy?

Nie musiałem. Mam odpowiedni zapas.

Ten zapas powstał mimo woli, wcześniej czy z rozmysłem, teraz?

Wcześniej. W mojej rodzinie wszyscy pracują intensywnie, oczywiście poza czasami zarazy. Zwykle więc robimy solidne zakupy.

Kupił pan coś na zapas?

Nic.

Nawet makaronu?

Nie jesteśmy prepersami.

Papier toaletowy i makaron znikające z półek, dowcipne ogłoszenie matrymonialne o panu z makaronem, poszukującym pani z papierem toaletowym są dowodem, że Polacy stali się prepersami, którzy po trudnych czasach PRL wolą przygotowywać się na nowe trudne czasy? Czy może to przejaw zupełniej innej postawy?

Polacy nie są prepersami. Ci żyją w Stanach Zjednoczonych, choć w naszym kraju też już się pojawiają. Robienie zapasów jest sposobem na rozładowanie napięcia. To samo z żartami – to próba katharsis. Sytuacja jest naprawdę trudna. Ogromne wrażenie robią konwoje grozy w Bergamo, czyli transport zmarłych do miast, gdzie jest jeszcze miejsce na przechowywanie zwłok. W Bergamo już go nie ma. Włochy są bogatym krajem, Lotaryngia jest bogatym regionem. Wydawałoby się, że w czasach zarazy obronią się lepiej niż inne. Okazało się jednak, że nie. Właśnie te obrazy powodują, że człowiek potrzebuje rozluźnienia, śmiechu. Choćby chwilowego.

Ale czy kupowanie na zapas nie jest przejawem irracjonalnego zachowania?

Starsze pokolenie, pamiętające czasy socjalizmu robi to kompulsywnie, dlatego że pamięta tygodniowe oczekiwania na meblościanki, wystane w kolejkach rolki papieru toaletowego, nawleczone na sznurek, wyroby czekoladopodobne. I to jest pamięć społeczna o złych czasach. Tragiczne były kartki na żywność, deklaracja na opakowaniu produktu czekoladopodobnego:„I w czasach kryzysu nie damy się”. Z drugiej strony ludzie wtedy bardziej ze sobą byli, częściej rozmawiali. Młodsze pokolenie, kupując na zapas, działa natomiast wyprzedzająco. W końcu nie wiadomo, co się zdarzy. Czy będzie to „Miłość w czasach zarazy”, czy sytuacja powszechnego napięcia.

I w tym zachowaniu nie ma irracjonalności? Czy nie jest tak, że dziś łatwo mu ulec, bo pożywką dla niego jest strach o zdrowie, o jutro, które dla wielu jest bardzo niepewne?

Oczywiście. W zachowaniach zapobiegliwych występuje też element irracjonalności, mimo że rząd wielokrotnie zapewniał, że nie braknie żywności, pieniędzy. Choć z drugiej strony, wystąpienie prezesa NBP, Adama Glapińskiego i przekonywanie, że mamy w kraju gotówki bez liku, w mojej ocenie było dezynwolturą. W kontekście deklaracji Mateusza Morawieckiego, te kolejki w sklepach i do bankomatów można jednak uznać za zachowanie irracjonalne.

Irracjonalność zawsze pojawia się w sytuacji niepewności?

Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, kiedy wrócimy do normalności. Biorąc pod uwagę przebieg epidemii w Chinach, na nasz domowy użytek, z żoną, zakładamy, że obecny stan zawieszenia też potrwa pewnie około 3 miesięcy. Choć jest jedno „ale”. Chiny to zupełnie inny świat: karny i zdyscyplinowany. Tam nie ma demokratycznych dylematów. Byłem tam. Obserwowałem sytuację, gdy rząd postanowił zburzyć część hutongów, tradycyjnych domów. Protestowali ludzie, ale na nic się to zdało. Przyjechały buldożery i w ciągu jednego dnia ich nie było. Wuhan było ogrodzone i zamknięte. Te obrazy, odciętego miasta, wywoływały lęk i irracjonalność.

Mam wrażenie, że na dobre zaczęliśmy się bać, gdy w połowie marca zamknięto szkoły.

Muszę nieskromnie powiedzieć, że na długo przed tym zapytałem doświadczonego lekarza, jak rozwinie się niebezpieczeństwo wywołane koronawirusem i czy pojawi się w Polsce. Powiedział, że na pewno dotrze do naszego kraju.

Czas zarazy jest trudny. Ale być może, paradoksalnie, dla socjologa dobry do obserwowania. Nie tylko kolejkowiczów.

Nie przypadkowo wspomniałem o książce Marqueza. Liczyłem i nie zawiodłem się na solidarności, miłości społecznej ludzi. Niestety, te dobre gesty raczej nie wejdą nam w krew. Jak wcześniej, miną z kryzysową sytuacją. Pamiętamy śmierć papieża, Jana Pawła II i to, co się po niej działo. Tyle deklaracji wówczas padło. Przetrwały kilka tygodni. Niestety, ujawniają się też, choć marginalnie, postawy nikczemne. Są przecież tacy, którzy zbijają kapitał na maseczkach, amuletach chroniących przed wirusem.

Jest nawet gorzej. Mamy pierwszą ofiarę koronawirusa połączonego z hejtem. Samobójstwo popełnił lekarz, prof. Wojciech Rokita. Podobno targnął się na swoje życie pod wpływem negatywnych komentarzy, po tym, gdy okazało się, że jest zarażony.

Od czasów antycznych, od zarazy w greckich polis zawsze pojawiały się dwie postawy: szlachetna i nieszlachetna. Ważne są proporcje między nimi. Dziś w Polsce przeważają te pierwsze. Okropne jest, mimo wszystko, że ludzie wciąż zdolni są do wylewania nienawiści, krzywdzenia innych zza klawiatury. Gruboskórni to wytrzymają, wrażliwi nie zawsze.

Podsumowując: to, co teraz dzieje się w Polsce jest normalnością w dobie niemoralności. Ale kiedy w końcu nastanie normalność, czy nadal będzie taka sama? Czy rzeczywistość po epidemii zmieni się?

Solidarność międzyludzka ulegnie spłaszczeniu, mówiąc językiem wirusologów. Jednak dobro z trudnego czasu pozostanie.

W jakim sensie?

W pamięci.

Nie wejdzie nam w nałóg, w krew?

Nie, zapewniam, że nie. Socjolog by się cieszył, gdyby postawy prometejskie były stałe, rozwinęły się. Za dużo jednak widziałem, by w to wierzyć. Przypomnijmy sobie jeszcze raz wydarzenia po śmierci Jana Pawła II.

Przytoczę jeszcze jeden żart. Jest taki: koronawirus ma swoją dobrą stronę – nagle okazało się, że w urzędach mnóstwo spraw można załatwić szybko i na telefon. A teraz poważnie: czy po zakończeniu stanu nadzwyczajnego pojawi się kategoria ludzi zbędnych? Czy będzie to przyczynek do zmian społecznych?

Napisałem sporo o ludziach zbędnych i luźnych.

Kim są?

To ludzie niepotrzebni, w dobrze funkcjonującej machnie społecznej. Mój straszy kolega po fachu, wybitny uczony używał okropnej nazwy dla tej kategorii osób: ludzie na przemiał. Pojawiają się najczęściej w dużych metropoliach. Zasysają ich, a kiedy wykorzystają, wypluwają. Teraz może się okazać, że niektóre procedury administracyjne można uprościć, tak że część urzędników stanie się niepotrzebna. Nie sądzę jednak, by nastąpiły gwałtowne, radykalne zmiany.

Nie wyciągniemy żadnych wniosków? Wszystko wróci na stare tory?

Pozostanie pamięć i refleksja, pomysły na uproszczenie biurokratycznych procedur. Jednak konkretne działania nie pojawią się. W tym przypadku kropla będzie drążyć kamień. Obecni wiele osób uczy się pracować zdalnie. Wprowadzenie takiego sposobu wywiązywania się z zawodowych obowiązków, do powszechnego użytku będzie oznaczało konieczność redukcji zatrudnienia. Jednak z pewności nie dziś i nie jutro.

Jakie znacznie ma pamięć społeczna? Jak zadziała? Pan twierdzi, że szybko nie wprowadzimy zmian.

Przewiduję, że utrwali się przekonanie o efektywności zdalnej pracy.

Częściej będziemy pracować we własnych, czterech ścianach. Teraz od kilkunastu dni, ze względu na koronawirusa prawie ich nie opuszczamy. Jesteśmy w stanie żyć w izolacji? Teraz w kwarantannie, a później wykonując służbowe obowiązki nad klawiaturą?

Izolacja jest iluzoryczna, bo Internet pozwala na kontakt bez względu na odległość, porę dnia, liczbę uczestników konwersacji. Pozwala na opuszczanie czterech ścian.

I to wystarczy?

Nie. Teraz ważne jest jak zagospodarujemy czas przymusowo spędzany w domu. Wielu poświeci go pewnie dla rodziny lub na nadrabianie zaległości. Obcowanie 24 godziny na dobę z domownikami też jednak nie jest dobre. Trzeba znaleźć swoją niszę, własne obszary.

Będzie więcej rozwodów?

Mam nadzieję, że więcej dzieci, że czas zarazy poprawi nikczemny wskaźnik dzietności polskich kobiet. Dziś to 1,3. 500 + tylko na chwilę poprawiło sytuację. Rozwodów mamy dostarczenie dużo. Na 100 małżeństw jest ich 30.

Rozmowy o koronawirusie zazwyczaj kończą się jedną konkluzją: dzisiejsza sytuacja powinna nauczyć nas pokory. Nauczy?

U ludzi refleksyjnych na pewno się pojawi się. Uzmysłowiliśmy sobie, jak nieoczekiwanie, globalne zagrożenie zmienia życia. Powinniśmy zastanowić się nad czasem spędzanym z rodziną, nad błędami popełnianymi wobec natury, nad nonszalancjami.

Jaki nonszalancjami?

Takimi, że w czasie epidemii można na przykład urządzać pikniki. To brak wyobraźni.

Skąd ta nonszalancja, buta wobec obecnej sytuacji?

Z braku wiedzy, świadomości i wyobraźni.

Czyli z głupoty?

Profesor nie używa takich pojęć.

Redaktor chyba może.

No to ujmę to tak: nonszalanccy wobec wirusa są ludzie mądrzy inaczej.