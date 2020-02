Za darmo porady dla ofiar przestępstw

Rozpoczął się kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od 21 do 28 lutego 2020 r. każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną w sądach i prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych.

W Zabrzu bezpłatnych porad prawnych będą udzielali asystenci i kuratorzy. Można przyjść w tej sprawie do Sądu Rejonowego, do sali nr 015. od 21 do 28 lutego. 21, 24, 26 i 28 lutego porady będą udzielane w godzinach 10.00 – 14.00, a 25 i 27 lutego w godz. 10.00 – 12.00 i 13.00 – 15.00.

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.