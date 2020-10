Daj suba Annie!

Parafia pw. św. Anny prosi o subskrypcje swojego kanału na You Tube. Na razie ma ich prawie pięćset, ale potrzeba drugie tyle, by jakość transmisji była znacznie lepsza. To szczególnie ważne w czasie pandemii. Wierni, którzy zostają w domach, dzięki subom – powinno być ich tysiąc – mieliby znacznie większy komfort obserwowania mszy świętych za pośrednictwem internetu.

- Zależy nam na nowych subskrypcjach, bo dają możliwość transmitowania wydarzenia, w naszym przypadku mszy świętych, z urządzeń mobilnych, w znacznie lepszej jakości. Jeśli nie uda się zmobilizować wiernych, konieczna będzie inwestycja w odpowiedni sprzęt, a to wydatek kilku tysięcy złotych – mówi Ryszard Paluch, katecheta w parafii pw. św. Anny.

https://www.youtube.com/channel/UCRy1iBzsE1fnzfACpDFK6RQ?view_as=subscriber