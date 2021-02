Czwartek tłusty dla wszystkich

Stowarzyszenie MocnoSpołeczni chce, by dzisiejszy czwartek był tłusty dla wszystkich. Także dla tych, którzy nie mają wyboru i zamiast ciastek muszą kupić chleb. Akcja dzielenia się słodkościami ruszyła kilka dni temu. Dziś, w centrum miasta kursuje bus rozdający słodycze, podarowane przez zabrzan, zabrzańskie piekarnie i Fundację Piastun Wyrównywanie Szans. Ich ofiarodawcy Tłusty Czwartek dosłodzili sobie radością dobrego działania.

- Będziemy również w miejscach, gdzie zwykle znajdują schronienie ludzie potrzebujący pomocy. Odwiedzimy placówki prowadzone przez Stowarzyszenie św. Brata Alberta, ogrzewalnię, zakład opiekuńczo – leczniczy. Pomysł na akcję, już naszą kolejną, podsunął kalendarz i świadomość, że zła kondycja finansowa nie jest rzadką sytuacją wśród zabrzan – mówi Ariel Rolnik, prezes Stowarzyszenia Słodycze i ciastka będą zapakowane. Do każdego woreczka dołączona zostanie karteczka, na wzór chińskich ciasteczek, z hasłem motywującym do działania, zachęcająca do codziennego optymizmu. Organizatorzy zapewniają, że złej wróżby nikt nie znajdzie. – Działamy od czerwca 2020 r. Udało się nam przeprowadzić zbiórkę karmy dla zwierząt z Biskupic, świąteczną żywności dla seniorów oraz kwestę dla mieszkanki Mikulczyc, chorującej na nowotwór. Przy każdej okazji staramy się pozytywnie motywować zabrzan. W zamian my również otrzymujemy motywację do działania. Postawa mieszkańców jest naszym wiatrem w żagle. Ludzka dobroć daje energię do jej pomnażania – mówi Ariel Rolnik.