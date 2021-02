Czwartek pełen Nowin

Jest czwartek, są Nowiny! A w nich: Kasa dla działkowców - Działkowcom można i trzeba zazdrościć skuteczności. W październiku ubiegłego roku pierwszy raz oficjalnie zwrócili się do Rady Miasta z prośbą o przyznanie rodzinnym ogródkom dotacji na inwestycje. Dziś już ją mają. Rada Miasta nie tylko przyjęła projekt, gwarantujący pieniądze na ten cel, ale i podwyższyła maksymalną kwotę finansowego wsparcia, przyznawanego raz na 2 lata, z 40 do 50 tys. zł. To znaczy, że co roku z zabrzańskiego budżetu do ogródków może trafić 750 tys. zł. Czysty węgiel potrzebuje decyzji politycznych - Czy Polska ma szansę na energetyczną niezależność? Na czym powinna się ona opierać? I czy rzeczywiście polski węgiel jest taki zły, jak go w Europie malują? Odpowiada Bogdan Gizdoń z Ogólnopolskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych.

Apartamentowiec z akademika - Są zabrzanie, którzy pamiętają budynek przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie 40, wypełniony

studentami Śląskiej Akademii Medycznej.

Centrum czeka na dzieci i seniorów - Zandka wreszcie doczekała się miejsca, które będzie służyło lokalnej społeczności i umożliwi spotkania mieszkańców w różnym wieku. W ubiegłym tygodniu oficjalnie otwarto Centrum Usług Społecznych w zrewitalizowanym budynku gazowni przy ul. Cmentarnej. Będą tam zajęcia dla mieszkańców, m.in. dla dzieci i dla seniorów.

Famur zwalnia 54 pracowników - Grupa Famur podjęła decyzję o likwidacji zabrzańskiego oddziału firmy, Systemy Ścianowe Hydraulika, mieszczącego się na Guido, obok zabytkowej kopalni. Pracę stracą 54 osoby. Powód? Trudna sytuacja branży górniczej.

Rekrutują przedszkolaków - Ruszyła rekrutacja do przedszkoli – Miejsca nie powinno zabraknąć dla żadnego 3-letniego zabrzanina. Zapisy najmłodszych rozpoczną się 2 i zakończą 16 marca. Dotąd decyzję o kontynuacji nauki musieli podjąć rodzice dzieci, które już korzystają z dobrodziejstw wczesnej edukacji.

Czy szpital pozostanie Miejski? - W służbie zdrowia reforma goni reformę. Gdyby duże tempo zmian oznaczało wzrost jaskości leczenia, pewnie kontrowersji byłoby niewiele. A tak? Jest jak zawsze: niepewność i powszechne zarzucanie sobie niekompetencji. Najnowszy pomysł Ministerstwa Zdrowia proponuje odebranie powiatom prowadzonych przez nie szpitali. Jeśli tak się stanie, z majątku Zabrza zniknie Miejski, w Biskupicach.

Zaginiona kolej Janosza - Czy wiecie, że na ul. 3 Maja, na Guido, był duży dworzec kolejowy wsi Dorota? Jego osobliwością jest to, że mimo iż stał w tak eksponowanym miejscu, już prawie nikt go nie pamięta. A zniknął niedawno, w roku 1996. Przeczytajcie tekst o tym obiekcie, autorstwa Andrzeja Dutkiewicza, z portalu historia-zabrza.pl.

Publikujemy też plakat Dariusza Pawłowskiego z Górnika Zabrze.