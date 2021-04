Czwartek z Nowinami

Dzień dobry w czwartek. O czym piszemy w dzisiejszych Nowinach? Poszukiwania zakończone śmiercią: Tragedia w centrum Zabrza. Po kilku dniach poszukiwań policjanci znaleźli w poniedziałek ciało zaginionego zabrzanina, 29-letniego Łukasza Kurczyny. Mężczyzna zmarł prawdopodobnie w wyniku wychłodzenia.

* Samorząd jak namiot z wyborczymi łupami: O życiu w opozycji w Radzie Miasta, kulisach podejmowania decyzji, zachowaniach niektórych radnych oraz nadziei, związanej z kolejnymi wyborami mówi Kamil Żbikowski, radny z opozycyjnego Lepszego Zabrza.

* Myśliwiec w Zabrzu - MIG-21, czyli samolot myśliwski, stojący zwykle na lotnisku w Pyrzowicach przez kolejne 3 lata będzie eksponatemw Muzeum Technik Wojskowej. W zamian za przeprowadzkę do Zabrza, czeka go renowacja.

* Zabił go wylew i alkohol - W mieszkaniu na Zandce nie doszło do morderstwa. Wstępnego założenia nie potwierdziła sekcja zwłok. 45 – latka zabił wylew. Ale do jego śmierci z pewności przyczyniła się zbyt duża ilość wypitego alkoholu.

* Punkt gotowy do kłucia - Masowy Punkt Szczepień, w hali Pogoń, przy ulicy Wolności 406 jest gotowy do pracy. Pozytywnie przeszedł weryfikację Narodowego Funduszu Zdrowia.

* Byli więźniowie w roli adwokatów - Kiedyś byli w więzieniu, potem przeszli kurs readaptacyjny, dzisiaj sami pomagają wyjść na prostą osobom odbywającym karę w zakładach karnych.

* Jacek z muzyczną i naukową pasją - Jacek Krzywicki, siódmoklasista, wyreżyserował i nakręcił film promujący jego Szkołę Podstawową nr 26 w Mikulczycach. Film zamieścił w mediach społecznościowych. On chwali swoją podstawówkę, a nauczyciele Jacka za jego wszechstronne zdolności.