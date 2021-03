Czwartek z Nowinami

Dzień dobry w czwartek! O czym piszemy w dzisiejszych Nowinach? Sąd Rejonowy do aresztu - To już przesądzone! Sąd Rejonowy w Zabrzu radykalnie się powiększy. Nową przestrzeń zyska w dawnym Areszcie Śledczym. Przejęcie w trwały zarząd cel i towarzyszącej im infrastruktury ogłosili w Zabrzu wiceminister sprawiedliwości Michał Woś oraz radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Alina Nowak. To pierwsza taka inwestycja w Polsce.

* Dysleksja nie zwalnia z nauki. Kiedy możemy podejrzewać, że dziecko ma dysleksję? Jak wtedy z nim pracować? Kiedy udać się po pomoc do specjalisty? Odpowiada Mariola Gumkowska, psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabrzu.

* Biblioteka wyróżniona - Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu otrzymała najcenniejsze w Polsce wyróżnienie w swojej branży – medal Bibliotheca Magna Perennisque.

* Parking jednak bezpłatny - Przy ulicy Przemysłowej, jak wszędzie w otoczeniu bloków, miejsca parkingowe są na wagę złota. Dlatego nawet niewielki, wybrukowany plac na kilka samochodów robił lokatorom różnicę. Gdy okazało się, że nie można na nim parkować różnica była jeszcze większa.

* Zabrze w policyjnych statystykach - Czy zabrzanie mogą czuć się bezpieczni? Ze statystyk przygotowanych i upublicznionych przez Komendę Miejską Policji wynika, że tak. W ubiegłym, pandemicznym roku popełniono w mieście ponad 3,8 tys. przestępstw, a ich wykrywalność wynosiła 74,6 proc. W stosunku do 2019 r. była wyższa o ponad jeden procent. Ubiegłoroczną, jak poprzednie, zaniżają jednak czyny z kategorii 17×7 – najbardziej dotkliwe dla mieszkańców, najbardziej kłopotliwe dla policjantów.

* W centrum byłą huta szkła- Wiecie, że w miejscu obecnego Targowiska pod Ratuszem do lat 70. stała huta szkła Wilhelma Eisnera? Historię tego niezwykłego miejsca opisuje Piotr Herszowski z portalu Historia-Zabrza.pl. Historia huty sięga roku 1866, jej zabudowania powstały przy ówczesnej Herrmannstrasse 4 (ul.Piastowska) w Małym Zabrzu (Klein Zabrze). Na początku działalności wytwarzano szyby gładkie i żłobkowane, butelki do wina, wody mineralnej oraz piwa. Pierwsza rozbudowa huty miała miejsce w 1888 roku. Dziesięć lat później wyprodukowano tam 1,8 mln butelek i 240 tyś mkw szkła okiennego.

* Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli - Nauczyciele, którzy chcieliby odejść na emeryturę wcześniej niż w powszechnym wieku emerytalnym, mogą skorzystać z tzw. nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Komu, kiedy i na jakich warunkach jest ono przyznawane wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

* Publikujemy też plakat Krzysztofa Kubicy z Górnika Zabrze.