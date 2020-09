Czarny kot w Cafe Silesia

Spotkanie z czarnym kotem wcale nie musi być pechowe. Może za to dostarczyć wielu artystycznych wrażeń. Przekonają się o tym wszyscy, którzy 5 września przyjdą do Galerii Cafe Silesia, przy ulicy 3 Maja. O godz. 10.30. i 12.30 po wystawie prezentującej twórczość Władysława Lucińskiego, artysty intuicyjnego z Rudy Śląskiej oprowadzać będzie jej kustosz, Urszula Wieczorek. Wśród prac – grafik i obrazów – portret czarnego kota. Wstęp jest bezpłatny, czas zwiedzania to około 30 minut.