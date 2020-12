Córka dostała całą galaktykę [GALERIA]

To się nazywa kosmiczny prezent! Zabrzanin Krzysztof Papiński, właściciel firmy Krzysztof Drukuje, zajmującej się drukiem 3D, postanowił zrobić niezwykły prezent dla córki z okazji jej 4 urodzin, które dziewczynka obchodziła 29 listopada.

- Wydawałoby się, że dziecko, które ma miliony zainteresowań, w temacie prezentu jest proste w obsłudze, bo sporo ma opcji do wyboru. Padło na teleskop, o który suszyła mi głowę dobre pół roku. Teleskop został zakupiony, jednak szybko okazało się, że dla dzieci jest on bardziej rekwizytem na półkę niż czymś, co faktycznie może pokazać, jak wyglądają gwiazdy. Rozłożyliśmy go na części, przemodelowaliśmy, wydrukowaliśmy elementy trzymające optykę lepiej i stabilniej. W tym momencie uświadomiłem sobie, że teleskop potrzebuje adekwatnego pudełka i w trakcie jednego wieczoru, wraz z naszym zespołem zaprojektowaliśmy skrzynię na kosmiczne skarby. Początkowo miał być to prosty sześcian – kufer, ale przecież na co dzień zajmujemy się nietypowymi rzeczami, więc kufer też musiał taki być! I tak ruszyła w firmie produkcja 8 – ściennego kosmicznego niezbędnika każdej małej, ciekawej świata astronautki. Na każdej ze ścianek wypaliliśmy laserowo kosmiczne odznaki wymyślonych misji kosmicznych, wieko skrzyni zamyka się, tworząc ogromny wahadłowiec – atlantis, a w środku (pomimo prezentów) jest też ogromna płyta z pleksi z wygrawerowaną i podświetlaną Drogą Mleczną – opowiada K. Papiński. – Uważam, że dzieci są najcenniejszym skarbem, jaki rodzic może mieć, dlatego też każdą ich pasję należy pielęgnować. Mówi się „dałabym Ci gwiazdkę z nieba”. Cieszę się, że moja córka dostała całą galaktykę.