Dwa ciosy nożem. Od konkubiny

27-letnia kobieta dwukrotnie ugodziła nożem w klatkę piersiową swojego 29-letniego konkubenta. Zabrzańscy śledczy przedstawili 27-latce zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd Rejonowy aresztował kobietę na okres trzech miesięcy.

Policjanci z zabrzańskiej komendy wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do jakiego doszło w piątek w jednym z mieszkań w centrum miasta. Około godz. 6.00 dyżurny otrzymał zgłoszenie dotyczące awantury domowej, w której trakcie 27-letnia kobieta ugodziła nożem swojego 29-letniego konkubenta. Na miejscu policjanci zatrzymali 27-latke, a 29-letni mężczyzna został przewieziony do szpitala. Jak ustalono wstępnie między kobietą i mężczyzną miało dojść do awantury, i szarpaniny, w której trakcie kobieta dwukrotnie ugodziła mężczyznę w klatkę piersiową. Życiu mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna wcześniej spożywali alkohol. W mieszkaniu, w chwili zdarzenia nie było innych osób. Na miejscu śledczy przeprowadzili oględziny, zabezpieczono też nóż, którym został ugodzony mężczyzna. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 27-latce zarzutu usiłowania zabójstwa, za co grozi jej kara co najmniej 8 lat więzienia. Najbliższe 3-miesiące kobieta spędzi w areszcie śledczym.