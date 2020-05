Chmielarz do posłuchania za darmo

To powinna być gratka dla miłośników kryminałów z Zabrza! Autor Wojciech Chmielarz, zabrzanin, Jacek Beler, odtwórca jednej z głównych ról, również zabrzanin. By poznać prolog do najnowszej powieści cenionego pisarza, nie trzeba nawet wychodzić z domu. Bezpłatny dostęp oferuje teraz strona internetowa empik.com.

W „Wyrwie. Historii ułana” wszystko zaczyna się od tragicznego wypadku, w którym ginie Mirek, jeden z trzech braci i ojciec kilkuletniego Pawełka. Wujowie dziecka w poczuciu winy przyrzekają zaopiekować się dzieckiem. Po latach nastoletni już Ułan, jak wołają na Pawełka w Mrągowie, okazuje się niezłym ziółkiem. Opiekunom coraz trudniej dotrzymać obietnicy. Tym bardziej, że przypomina im o mrocznym sekrecie związanym ze śmiercią jego ojca.

W obsadzie e-booka, znaleźli się również Katarzyna Warnke, Adam Woronowicz i Nikodem Rozbicki.