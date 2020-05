Chciał uratować brata przed poprawczakiem

W piątek policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali dwóch braci. Okazało się, że jeden z nich był poszukiwany, a drugi próbował umożliwić swojemu bratu ucieczkę.

W piątek po godzinie 18, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego w trakcie patrolu ulicy Pileckiego zauważyli dwóch znanych im braci. Na widok policjantów mężczyźni zaczęli uciekać.W trakcie pościgu młodszy z mężczyzn, 18-latek chciał zablokować swoim ciałem wąskie przejście, którym uciekał jego starszy brat, a kiedy policjant próbował go ominąć, to został przez niego odepchnięty. Obydwaj mężczyźni zostali zatrzymani. 18-latek usłyszał już zarzut naruszenie nietykalności policjanta, za co grozi mu do 3 lat więzienia. 19-latek był poszukiwany w celu osadzenia go w Zakładzie Poprawczym.