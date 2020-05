Chciał się zabić i wysadzić blok

To mogła być prawdziwa tragedia! Policjanci z I komisariatu w Zabrzu zatrzymali mężczyznę, który w nocy z niedzieli na poniedziałek usiłował popełnić samobójstwo. Uszkodził instalację gazową w swoim mieszkaniu i odkręcił butlę gazową. Desperat usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy. Teraz grozi mu kara do 8 lat więzienia. Mężczyzna znajduje się pod opieką lekarzy. W nocy z niedzieli na poniedziałek w jednym z bloków przy ul. Ks. Stanisława Brzózki doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Około godz. 0:20 zabrzańscy policjanci otrzymali informację, że na klatce schodowej budynku mieszkalnego wyczuwalna jest silna woń gazu. Mundurowi przybyli na miejsce i potwierdzili zgłoszenie. Obecni na miejscu strażacy wyważyli drzwi do lokalu, z którego ulatniał się gaz. W mieszkaniu znaleźli nieprzytomnego mężczyznę, który został odwieziony do szpitala. Ponadto ujawniono odkręconą butle z gazem i uszkodzoną instalację gazową. Finalnie 74-letni mężczyzna po opuszczeniu szpitala został zatrzymany i usłyszał zarzut sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach. Grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Obecnie mężczyzna znajduje się pod opieką lekarzy.