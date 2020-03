Chcą zarobić na wirusie

Wirus wywołuje niesamowite pokłady pozytywnych działań wśród ludzi. Ale nie tylko. Niektórzy chcą na nim zarobić kosztem zwykłych ludzi. -Chciałabym zwrócić uwagę na istotny problem, który zaczyna pojawiać się w naszym mieście. W dobie ograniczenia mobilności zachęca się nas do korzystania z najbliższych placówek handlowych. Niestety, okazuje się, że w niektórych małych najbliższych placówkach dochodzi do zadziwiających i nieuzasadnionych wzrostów cen. Przytoczę mój przykład: mieszkam w Maciejowie, w piątek zabrakło mi mleka, więc podeszłam do najbliższej placówki handlowej, w moim wypadku do sklepu Żabka. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że butelka mleka świeżego kosztuje w tym sklepie 4,99 zł. Na moją uwagę skąd ta cena, właścicielka sklepu poinformowała mnie, że są to ceny odgórne. (…) Napisałam do centrali Zabki i otrzymałam taką odpowiedź : „Sklepy w sieci Żabka prowadzą franczyzobiorcy – przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą. Franczyzobiorca, jako niezależny przedsiębiorca, zatrudnia pracowników we własnym imieniu i jest za nich odpowiedzialny. Sprawa została skierowana do Partnera, który współpracuje ze sklepem i reprezentuje centralę spółki Żabka Polska, celem poinformowania Franczyzobiorcy o nieodpowiednim zachowaniu obsługi sklepu oraz z prośbą o wyciągnięcie konsekwencji wobec obsługi.” Wynika z tego ,że to właścicielka tego sklepu bezwzględnie wykorzystuje stan epidemii w Polsce. Inne towary w tym sklepie również zostały „przecenione” wzwyż oczywiście. Myślę, że warto piętnować takie zachowania i informować mieszkańców o takich perfidnych działaniach niektórych handlowców. Dodam, że następnego dnia sprawdziłam cenę takiego mleka w Biedronce – 2,10 zł.”