Całe Zabrze w jednym miejscu! Nowiny już w kioskach!

Jest czwartek, są Nowiny! Dziś piszemy m.in. o problemach ze smogiem. Bo do końca tego roku z zabrzańskich mieszkań powinny zniknąć stare piece węglowe. A wymiana na nowe idzie powoli.

Smog dusi Zabrze - W Zabrzu lepiej nie oddychać pełną piersią. Nie mamy dobrego powietrza, tak jak inne miasta regionu. Trapi nas smog, a zdaniem zaangażowanych w walkę o czystszą atmosferę także pozorowane, urzędnicze działania. Bo choć są odpowiednie przepisy, to ich efektów na razie nie widać. Do tego dochodzi długa, zabrzańska kolejka oczekujących na częściowy zwrot pieniędzy zainwestowanych w ekologiczne ogrzewanie. By je otrzymać, czasami trzeba się wykazać 2-letnią cierpliwością.

Śląskie Rancho na sprzedaż – Wystarczy 13 milionów, by kupić Śląskie Rancho przy ul. Webera, miejsce, w którym przez kilka lat odbywały się imprezy, koncerty czy miejski wakacyjny cykl Muzyczne Lato.

Dzielnicowa obsuwa wyborcza Wybory do rad dzielnic, które powinny odbyć się w marcu, zostaną przesunięte. Prawdopodobnie odbędą się dopiero po wakacjach, we wrześniu.

Gorszy od hiszpanki, lepszy od wilka – Nadrzędnym celem koronawirusa, jak każdego organizmu, jest przetrwanie. Z tego powodu SARS-CoV-2 może być coraz bardziej zaraźliwy, śmiercionośny i odporny na szczepienia. Na tym jednak nie koniec złych informacji. Niewykluczone, że największym społecznym problemem, wywołanym pandemią, stanie się depresja. O następstwach COVID-19 mówi dr hab. Jerzy Jaroszewicz, kierownik oddziału obserwacyjno – zakaźnego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu.

O Frankensteinie, Fauście i Konradzie – Julia Leszczyńska spisała się! Jej esej na konkursowy temat „Romantyczni świadkowie w nowoczesności” został doceniony przez jury Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Uczennica II klasy w III Liceum Ogólnokształcącym ma za sobą etap okręgowy, a przed sobą, mamy taką nadzieję, trzeci, ostatni, ogólnopolski.

Zabawa aż do piania kogutów – Utarło się w pamięci najstarszych mieszkańców naszego regionu, że kobieta na Śląsku w ubiegłym wieku, przede wszystkim zajmowała się dziećmi, domem i gawiedzią. Wstając wczesnym rankiem, a pracując do późnego wieczora, brała odpowiedzialność za siebie i nierzadko za kilka czy nawet kilkanaście swoich pociech.

Jest jeszcze sporo innych ciekawych tekstów, dotyczących Zabrza. A dla kibiców niespodzianka – plakat Adriana Gryszkiewicza z Górnika Zabrze.