Bilety w górę, miesięczne ciut tańsze

Podwyżka cen biletów w Kolejach Śląskich. Firma wprowadza zmiany w taryfie przewozowej. Średnia podwyżka cen biletów wyniesie, według Kolei Śląskich, około 13 procent.

Przewoźnik wskazuje, że to pierwsza kompleksowa zmiana cenników od pięciu lat i pierwsza przebudowa ich konstrukcji od początku jego działania. Nie wszystkie ceny biletów zostaną podwyższone, część pozostanie na tym samym poziomie, a część obniżona. Koleje Śląskie zapewniają, że mimo modyfikacji taryfy, pozostaną jednym z najtańszych przewoźników kolejowych w Polsce.

Zmiany w taryfie spółki mają zmierzać do wprowadzenia jednolitej stawki kilometrowej, ze stałym rabatem dla podróżujących poza szczytem. Cena ma wynieść 6,50 zł za przejazd do 19 km i ceny 7 zł za przejazd 20 km.

Jak zapewniają KŚ, bez zmian pozostaną np. ceny przejazdów w relacjach Mysłowice – Katowice (4 zł) i Tychy – Katowice, (4,50 zł). Spadną ceny przejazdów z Sosnowca i Świętochłowic do Katowic (z 5 zł do 4,50 zł, a poza szczytem od września do 3,82 zł), z Rudy Śląskiej do Katowic (z 6 zł do 5,50 zł), z Raciborza do Rybnika (z 8 zł do 7 zł) czy z Kluczborka do Katowic (z 16 zł do 15,50 zł).

Cena biletów z Zabrza do Katowic wzrośnie z 6 zł do 6,50 zł, a z Gliwic do Katowic z 6 zł do 7 zł. Wyższe podwyżki będą na dłuższych trasach, np. z Rybnika do Katowic (z 9 zł na 13 zł; poza szczytem 11,05 zł), z Bielska-Białej do Katowic (z 14 zł na 17,50 zł) czy z Katowic do Wisły Głębce (z 15 zł na 19,50 zł).

Dobrą wiadomością dla zabrzan jest minimalny spadek ceny biletów miesięcznych, na trasie z Zabrza do Katowic – ze 150 zł do 148 zł.